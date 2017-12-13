"Оконные слезы": что такое конденсат и как с ним бороться

Сегодня, 10:00.
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В зимнее время в частных домах и квартирах часто появляется конденсат на окнах. Справиться с ним непросто. Между тем, конденсат, например, на пластиковых окнах ведет к появлению грибка и плесени, а значит, грозит заболеваниями.

Клапан притока воздуха.
Клапан притока воздуха. Иллюстрация: архив ООО "Демонтажсервис".

Чтобы избежать проблем, специалисты компании "Демонтажсервис" рекомендуют использовать клапаны притока воздуха, тем более в декабре цена на них будет существенно снижена.

Акция! Только в декабре клапан притока воздуха КПВ-125(КИВ-125) по цене 1750 рублей.

В продаже также есть другие клапаны приточной вентиляции:

  • "Домвент" - 1500 рублей,
  • "Домвент-Оптима" - 1700 рублей,
  • Air-Box Comfort (Айр-бокс) - 600 рублей,
  • рекуператор Vakio (Вакио) - 15900 рублей.
  • Бризер Tion (Тион) O2 - 23900 рублей.

Задача приточных установок - поступление внутрь помещения свежего воздуха. Нормальная вентиляция необходима всегда. Во-первых, это предотвратит появление конденсата на стенах, оконных рамах, стекле и откосах. А во-вторых, позволит домочадцам нормально дышать: одному человеку требуется 20-30 кубометров свежего воздуха в час.

Конечно, проветрить помещение и избавиться от конденсата можно, просто открыв окно. Но тогда в помещение попадут уличный шум, а в зимнее время холодный воздух, который резко снизит температуру в доме. Приоткрывать окно на короткое время – тоже не слишком удобно: делать это придется часто, возникнут резкие перепады температуры. Кроме того, быстро износится фурнитура.


Клапан притока воздуха серии КПВ-125 (КИВ-125) – не единственный в своем роде: но очень популярный и эффективный. Разберемся, чем эта продукция выгодно выделяется среди аналогов.

  • возможность регулировать количество поступающего воздуха вплоть до полного закрытия заслонки;
  • автономность (работа клапана не требует подключения к электросети);
  • низкий уровень шума;
  • обеспечение достаточного количества свежего воздуха;
  • наличие воздушного фильтра;
  • простая установка;
  • возможность монтажа на готовый ремонт;
  • доступная цена;
  • хорошая эффективность.

ООО "Демонтажсервис"

Адрес: г. Барнаул, ул. Шевченко, 176, помещение 41, 2-й этаж.
Тел.: 8 (3852) 69-63-23
Сайт: демонтаж22.рф

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Организатор Акции: ООО "Демонтажсервис". Акция действительна по 31.12.17. Подробные условия Акции по тел.: 8 (3852) 69-63-23.

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