"Оконные слезы": что такое конденсат и как с ним бороться

В зимнее время в частных домах и квартирах часто появляется конденсат на окнах. Справиться с ним непросто. Между тем, конденсат, например, на пластиковых окнах ведет к появлению грибка и плесени, а значит, грозит заболеваниями.
Чтобы избежать проблем, специалисты компании "Демонтажсервис" рекомендуют использовать клапаны притока воздуха, тем более в декабре цена на них будет существенно снижена.
Акция! Только в декабре клапан притока воздуха КПВ-125(КИВ-125) по цене 1750 рублей.
В продаже также есть другие клапаны приточной вентиляции:
- "Домвент" - 1500 рублей,
- "Домвент-Оптима" - 1700 рублей,
- Air-Box Comfort (Айр-бокс) - 600 рублей,
- рекуператор Vakio (Вакио) - 15900 рублей.
- Бризер Tion (Тион) O2 - 23900 рублей.
Задача приточных установок - поступление внутрь помещения свежего воздуха. Нормальная вентиляция необходима всегда. Во-первых, это предотвратит появление конденсата на стенах, оконных рамах, стекле и откосах. А во-вторых, позволит домочадцам нормально дышать: одному человеку требуется 20-30 кубометров свежего воздуха в час.
Конечно, проветрить помещение и избавиться от конденсата можно, просто открыв окно. Но тогда в помещение попадут уличный шум, а в зимнее время холодный воздух, который резко снизит температуру в доме. Приоткрывать окно на короткое время – тоже не слишком удобно: делать это придется часто, возникнут резкие перепады температуры. Кроме того, быстро износится фурнитура.
Клапан притока воздуха серии КПВ-125 (КИВ-125) – не единственный в своем роде: но очень популярный и эффективный. Разберемся, чем эта продукция выгодно выделяется среди аналогов.
- возможность регулировать количество поступающего воздуха вплоть до полного закрытия заслонки;
- автономность (работа клапана не требует подключения к электросети);
- низкий уровень шума;
- обеспечение достаточного количества свежего воздуха;
- наличие воздушного фильтра;
- простая установка;
- возможность монтажа на готовый ремонт;
- доступная цена;
- хорошая эффективность.
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Организатор Акции: ООО "Демонтажсервис". Акция действительна по 31.12.17. Подробные условия Акции по тел.: 8 (3852) 69-63-23.
- Сюжет: Новости компаний
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