"Оконные слезы": что такое конденсат и как с ним бороться

Чтобы избежать проблем, специалисты компании "Демонтажсервис" рекомендуют использовать клапаны притока воздуха, тем более в декабре цена на них будет существенно снижена.

Акция! Только в декабре клапан притока воздуха КПВ-125(КИВ-125) по цене 1750 рублей. В продаже также есть другие клапаны приточной вентиляции: "Домвент" - 1500 рублей,

"Домвент-Оптима" - 1700 рублей,

Air-Box Comfort (Айр-бокс) - 600 рублей,

рекуператор Vakio (Вакио) - 15900 рублей.

Бризер Tion (Тион) O2 - 23900 рублей.

Задача приточных установок - поступление внутрь помещения свежего воздуха. Нормальная вентиляция необходима всегда. Во-первых, это предотвратит появление конденсата на стенах, оконных рамах, стекле и откосах. А во-вторых, позволит домочадцам нормально дышать: одному человеку требуется 20-30 кубометров свежего воздуха в час.

Конечно, проветрить помещение и избавиться от конденсата можно, просто открыв окно. Но тогда в помещение попадут уличный шум, а в зимнее время холодный воздух, который резко снизит температуру в доме. Приоткрывать окно на короткое время – тоже не слишком удобно: делать это придется часто, возникнут резкие перепады температуры. Кроме того, быстро износится фурнитура.



Клапан притока воздуха серии КПВ-125 (КИВ-125) – не единственный в своем роде: но очень популярный и эффективный. Разберемся, чем эта продукция выгодно выделяется среди аналогов.

возможность регулировать количество поступающего воздуха вплоть до полного закрытия заслонки;

автономность (работа клапана не требует подключения к электросети);

низкий уровень шума;

обеспечение достаточного количества свежего воздуха;

наличие воздушного фильтра;

простая установка;

возможность монтажа на готовый ремонт;

доступная цена;

хорошая эффективность.

ООО "Демонтажсервис" Адрес: г. Барнаул, ул. Шевченко, 176, помещение 41, 2-й этаж.

Тел.: 8 (3852) 69-63-23

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Организатор Акции: ООО "Демонтажсервис". Акция действительна по 31.12.17. Подробные условия Акции по тел.: 8 (3852) 69-63-23.