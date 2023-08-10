Окрылил юнцов и проложил дорогу шайбе. Как Василий Фомичев воспитывал футбольные дарования в Барнауле

Через всю жизнь Василий Фомичев пронес убеждение, что нет на футбольном поле игрока ценнее, чем забивной нападающий. Он полагал, что найти парня с задатками бомбардира и развить в нем заложенное природой – это высший пилотаж для любого тренера.