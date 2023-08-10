10 августа
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Окрылил юнцов и проложил дорогу шайбе. Как Василий Фомичев воспитывал футбольные дарования в Барнауле

10 августа 1926 года в Барнауле родился будущий тренер по футболу Василий Фомичев. Altapress.ru рассказывает, как он приучил родной город к хоккею с шайбой, тренировал поколение чемпионов и «хватал» победы в матчах.

Василий Фомичев за работой.
Василий Фомичев за работой.
altlib.ru

  • Василий Фомичев родился в Барнауле 10 августа 1926 года. Он стал первым в Сибири заслуженным тренером РСФСР по футболу в 1968 году.

  • Осенью 1948 года Василий Фомичев поступил в Ленинградский военный институт физической культуры. В команде вуза он был центрфорвардом и часто забивал голы.

Василий Фомичев.
Василий Фомичев.
altlib.ru

  • Через всю жизнь Василий Фомичев пронес убеждение, что нет на футбольном поле игрока ценнее, чем забивной нападающий. Он полагал, что найти парня с задатками бомбардира и развить в нем заложенное природой – это высший пилотаж для любого тренера.

  • В 1952 году Василия Фомичева зачислили в команду класса «А» города Калинина (Тверь), а с 1953 года он играл форвардом в лучшей команде Сибири – новосибирской ОДО. После расформирования коллектива футболист вернулся в Барнаул.

Василий Фомичев с футболистом.
Василий Фомичев с футболистом.
altlib.ru

  • «Своим» Фомичева считали и хоккеисты, потому что он тренировал в Новоалтайске команду мастеров по хоккею с мячом, а также был пионером алтайского хоккея с шайбой.

  • Именно Василий Фомичев в 1954 году создал первую в крае команду по хоккею с шайбой и убедил местные власти в необходимости развития этого вида спорта.

Василий Фомичев.
Василий Фомичев.
fcdb.ru

  • Василий Фомичев тяжело перенес свою отставку из «Динамо» в 1969 году, «Темп», только-только переименованный в «Динамо», переживал болезненную смену поколений, но начальство не хотело ждать, пока молодежь дозреет и выписала из Москвы игроков, а заодно и нового тренера.

  • Василий Фомичев «никогда не делал ставку на залетных знаменитостей». Он считал, что: «Варяг» – он и есть «варяг». Сегодня здесь – завтра там, где больше заплатят».

Могила Василия Фомичева на Власихинском кладбище.
Могила Василия Фомичева на Власихинском кладбище.
altlib.ru

  • Фомичеву нравился стремительный взлет молодых дарований. Такого результата он достигал индивидуальной работой с человеком и доверием. Тренер ставил юнцов в основной состав взрослой команды. И спортсменов это окрыляло: Сосулин, Рыбаков, Смертин-старший, еще ранее Карингин-старший, а позже Силютин – все они заиграли у Василия Фомичева в юношеском возрасте.

  • В 80-х Фомичев вернулся в «Динамо» и в 1981 году к динамовцам под руководством Фомичева пришла большая победа на зональных соревнованиях. «Динамо» выиграл у ангарской «Ангары» ничью благодаря тому, что тренер выставил на поле пять полузащитников с единственным форвардом – Кобзевым.

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