Окунись в сугроб: в Барнауле отпразднуют появление первого снега

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Жизнь

25 ноября в 15.00 на фуд-корте ТРЦ "Пионер" (4-й этаж) состоится большой семейный праздник "Первый снег".

В Барнауле отпразднуют появление первого снега.
В Барнауле отпразднуют появление первого снега. Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Издательский дом "Алтапресс" приготовил для малышей и их родителей веселую программу с метанием валенков и снежков, мастер-классами и множеством конкурсов. Не дадут скучать гостям и фотографии в снегу, огромное бумажное шоу и сугробы подарков от партнеров.

Ждем вас в субботу, 25 ноября, в 15.00 на фуд-корте ТРЦ "Пионер" (4-й этаж). Вход свободный.

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