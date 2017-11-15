Окунись в сугроб: в Барнауле отпразднуют появление первого снега

Издательский дом "Алтапресс" приготовил для малышей и их родителей веселую программу с метанием валенков и снежков, мастер-классами и множеством конкурсов. Не дадут скучать гостям и фотографии в снегу, огромное бумажное шоу и сугробы подарков от партнеров.

Ждем вас в субботу, 25 ноября, в 15.00 на фуд-корте ТРЦ "Пионер" (4-й этаж). Вход свободный.

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