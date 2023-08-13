13 августа
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на Яровое и поделились снимками

Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала на Яровое. Фотографии теледивы в голубом и красном купальниках уже успели разлететься по сети.

Бузова на Яровом.
Бузова на Яровом.
Олгьга Бузова

Кстати, от Ольги Бузовой поклонники получили еще и видео. Не просто, а с фокусом. На нем телеведущая легла в воду озера и показала, что не тонет.

"Алтай, ты прекрасен", - написала Бузова на своей странице.

Ранее известный блогер раскритиковал туризм на Алтае.

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