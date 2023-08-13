Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала на Яровое. Фотографии теледивы в голубом и красном купальниках уже успели разлететься по сети.

Кстати, от Ольги Бузовой поклонники получили еще и видео. Не просто, а с фокусом. На нем телеведущая легла в воду озера и показала, что не тонет.

"Алтай, ты прекрасен", - написала Бузова на своей странице.

Ранее известный блогер раскритиковал туризм на Алтае.