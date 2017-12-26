Олимпийский чемпион рассказал, почему Юлия Липницкая ушла из спорта

Золотая медалистка Сочи-2014, фигуристка из Екатеринбурга Юлия Липницкая приняла правильное решение, оставив большой спорт, заявил двукратный олимпийский чемпион и тренер Александр Жулин.
Он считает, что 19-летняя девушка была уже не в той форме, чтобы конкурировать с другими молодыми спортсменками, передает "Экспресс-газета". "Какой была бы Липницкая на этом чемпионате России? Наверное, 15-й в лучшем случае", — предположил бывший муж фигуристки Татьяны Навки.
"Век девчачий в фигурном катании не такой долгий", — пояснил Александр Жулин. По его словам, у спортсменок появляются проблемы, когда начинается половое созревание. В частности, на их катании сказываются изменения в фигуре, пояснил он. При этом тренер высоко отметил успехи фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка предположила, что у Юлии Липницкой, завершившей спортивную карьеру, по всей видимости, были веские причины принять это решение, пишет ura.ru.
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