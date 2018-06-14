Молодые работники Алтай-Кокса отреставрировали стелу Заринска

Буквы, составляющие название города, изготовили из композитных алюминиевых панелей и с помощью металлических заготовок придали им единую форму и размер. Постамент и другие элементы конструкции покрасили в яркие цвета.

Антон Букин,

председатель союза молодежи Алтай-Кокса:

— В прошлом году мы восстановили стелу Заринска по барнаульской трассе. В этом году продолжили традицию по совершенствованию городской среды и отреставрировали вторую стелу – на въезде в Северный микрорайон. Инициативу реализовали при финансовой поддержке завода. Стела – это визитная карточка города. Теперь она выглядит очень достойно, радует горожан и создает позитивное впечатление о Заринске у гостей.

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Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.