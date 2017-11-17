"Он перевернул систему": отзывы барнаульцев о работе Портала госуслуг

Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Вот что рассказывают о своем опыте использования Портала жители Барнаула.
Ксения Щербинина,
руководитель интернет-агентства:
Портале госуслуг, считаю значительным достижением.
Еще десять лет назад я, получая первый загранпаспорт, отстояла в очереди два дня – все начиналось в шесть утра, велась "запись" на листочке, кто за кем занимал, и так далее. На оформление второго и третьего загранпаспорта суммарно ушло по одному часу.
К работе Портала госуслуг вопросы, конечно, есть. Но это мизер по сравнению с глобальным переворотом системы. Законопослушному гражданину нечего бояться тотальной информатизации. Я не против того, что все мои действия фиксируются – проще доказать свою правоту. Это цивилизованно и современно.
Жду не дождусь, когда личное присутствие "у окошка" совсем перестанет требоваться и вместо решения бумажных вопросов все мы будем заниматься интересными нам делами.
Евгений Абрамкин,
менеджер:
Портале госуслуг пришлось, когда ставил номера на машину. Это было около года назад. На тот момент в Барнауле работало только одно РЭО, где можно было обратиться к инспекторам по "живой очереди". Три дня пытался, не получилось. Пришлось регистрироваться на Портале и открывать самый высокий уровень доступа.
После того как ввел все данные, Портал сообщил, что надо идентифицировать личность. Для этого нужно обратиться в любое отделение Почты России. Оказалось, что не в любое, а только на главпочтамт. Пришлось потратить рабочее время. На почте долго искал того, кто меня зарегистрирует.
Дальше дело действительно пошло быстрее. В РЭО приняли по времени, на которое я записался. Позже, когда менял права, также не было проблем. Окно для записавшихся через Портал госуслуг было свободно, в другие же стояла очередь.
Нина Сугатова,
специалист по связям с общественностью:
Портале госуслуг на заре его появления. Для подтверждения личности в профиле нужно было ждать письмо с кодом, на это ушло три недели. Сейчас все проще – достаточно обратиться в один из авторизованных центров, которых в городе множество. Как пользователь со стажем могу сказать, что Портал все время дорабатывается, интерфейс становится все более дружелюбным.
Моей первой электронной услугой стало получение загранпаспорта осенью 2011 года. Это был мой второй паспорт, и я могла реально оценить все выгоды от электронного оформления. Для получения первого документа мне пришлось не раз съездить в паспортный стол, чтобы собрать весь перечень бумаг. Среди знакомых ходила дискета с "правильным" шаблоном заявления, так как придраться могли к любой запятой.
В 2011 году я заполнила все электронно, затем мне позвонили и предложили выбрать удобное время визита, после чего приняли в отдельном кабинете. В "живой очереди" шла традиционная "война": люди выясняли, кто за кем стоял и когда занимал.
Кстати, "войны" не закончены и до сих пор, только число желающих оформиться через Портал госуслуг стало значительно больше. В этом году я вновь получала загранпаспорт, теперь уже нового образца. Это было в самый разгар отпускного сезона, в конце июня. Люди стояли в очередях, многие с детьми, возмущались. Слышала истории, что некоторые ходят по несколько дней и даже недель. За такое время даже при необходимости создать профиль можно гораздо быстрее (и удобнее!) все сделать через Портал.
Мне на это понадобилось всего два дня: во вторник оставила заявление, в четверг пришла в ФМС. К тому же на ряд услуг при оформлении через Портал сейчас действует скидка 30% на госпошлину, что при получении загранпаспорта очень существенно (1 тыс. рублей). Весь офис ФМС заклеен объявлениями о Портале и скидках, но барнаульцы упорно продолжают стоять в очередях. Почему так происходит, для меня загадка.
Я помогла создать учетные записи на Портале всем своим близким. Кроме загранпаспорта, получала через него водительские права, периодически просматриваю начисления в ПФР, налоги, штрафы.
Портал существенно экономит время, а иногда и деньги. Им пользоваться удобно. В ближайшее время я впервые планирую получить через него услугу муниципального уровня.
Семен Шумилов,
инженер-электронщик:
Портал госуслуг. Ну удобно же стало, согласитесь! Пользуюсь Порталом давно и постоянно. Например, там удобно оплачивать штрафы ГИБДД . Они сразу появляются, приходит уведомление, а также быстро списываются после оплаты. Налоги там тоже видно, и их можно оплатить.
Вот недавно паспорт поменял – всего 1 тыс. рублей (со скидкой 30%). Все просто, понятно, если не считать, что на Портале нигде не указано, какого размера должно быть лицо на фотографии. Оказывается, оно должно занимать 80% снимка. В фотостудиях об этом, конечно, знают. Но я по старинке на фоне белой простыни в спальне фотографировался. Сделал как на предыдущем паспорте, чуть поменьше.
Фотографию приняли, но сказали принести соответствующую стандарту. Я принес, а уже вклеили ту, первую, получается, что ехал второй раз напрасно. В общем, вмешался человеческий фактор. Теперь интересно, как все будет происходить при замене водительских прав.
Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".
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