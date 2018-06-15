Он сказал: "Поехали!". Как хоккеист Никита Лямкин привез Кубок Гагарина в село Бочкари

Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Кубок. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия. Хоккейный матч. Фото: предоставлено организатором мероприятия.

Напомним, Кубок путешествует по Алтайскому краю по инициативе и на личные средства защитника х/к "Ак Барс" Никиты Лямкина. Никита сыграл на ледовой арене "Бочкари" в составе команды ветеранов "Лицей" (г.Бийск) в товарищеском матче против местной команды. За сельчан, к слову, бился еще один воспитанник Алтайского хоккея – Кирилл Щукин (защитник Новокузнецкого "Металлурга"). А вот в защите "лицеистов" под 19-м номером сыграл генеральный директор компании "Бочкари" — Вадим Смагин. Совсем недавно он выходил на лед сочинского ледового дворца "Большой", где прошел гала-матч VII фестиваля Ночной хоккейной лиги, в котором принял участие Президент России Владимир Путин.

Ну а результат игры в Бочкарях оказался боевым — местная команда обыграла "Лицей" со счетом 9:8. Желающие могли сфотографироваться с Кубком Гагарина, и, конечно, получить автограф Никиты Лямкина.