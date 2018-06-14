Кондиционеры не включать: весь Крым оставался без света и мобильной связи

13 июня в Крыму произошла крупная энергоавария. Об этом в своем Twitter сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он призвал крымчан не паниковать, сообщив, что специалисты через несколько часов энергоснабжение восстановят в полном объеме.
"На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света", — написал Аксенов.
Спустя три часа глава Крыма сообщил в Facebook: "Благодарю руководство и сотрудников компании "Россети" за оперативное восстановление электроснабжения Крыма. Слаженные действия специалистов компании позволили возобновить подачу электричества на полуостров уже через час с небольшим после аварии".
Некоторые крымчане пожаловались на то, что в компаниях рекомендуют не включать кондиционеры, чтобы не повторился энергоколлапс.
"Идёт лето. Возросло потребление электроэнергии. Предлагают не включать кондиционеры, чтобы не повторилось подобное", — жалуются читатели страницы главы Крыма в Facebook.
Помимо отключения электричества, в Крыму 13 июня в некоторых районах были перебои с мобильной связью. На утро 14 июня связь еще не восстановлена, пишут посетители страницы главы Крыма в соцсети.
"Что происходит с мобильной связью в Симферополе? Нигде нет никакой информации! Почему сбой в электропитании вызвал полный обвал связи по всему Крыму? Наведите порядок наконец с этой связью, разговаривать невозможно в принципе!", — писали разгневанные комментаторы к посту Сергея Аксенова.
"За такую связь, а точнее ее отсутствие, нужно наказывать операторов рублем. Видно не зря президент снял главу МЧС Шахова. Даже учения такие не проводились в его ведомстве. А представьте себе стихийное бедствие. Какие могли быть последствия?", — пишут комментаторы.
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Первый крупный блэкаут произошел в Крыму в ноябре 2015 года, когда украинские экстремисты взорвали вышки, по которым электроэнергия подавалась в Крым с украинского материка. В регионе ввели режим ЧС и установили график веерных отключений энергии. Со всей России в республику привозили генераторы, писала Газета.Ru.
В июле 2017 года в Крыму и Севастополе пропал свет. Отсутствие света подтвердили в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Бахчисарае, Красноперекопске и других городах. Без питания осталось и здание компании "Крымэнерго". Крупные города Крымского полуострова подключали к электричеству после отключения автоматикой энергомоста из Краснодарского края.
Мобильные операторы Крыма перешли на автономные генераторы и работали в штатном режиме.
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