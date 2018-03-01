Либералы и охранители не могут друг без друга: пост из серии "Чума на оба ваших дома"

Андрей Никитин, издатель.

Раньше эти баталии меня заводили, потом только развлекали, после расстраивали, а под конец стали вводить в тоску. Но деваться мне от них все равно некуда, хочешь не хочешь — следи. Поэтому стал я все это дело просто изучать, как сторонний "британский ученый" со странными вопросами.

И почему-то мне кажется, что они — сетевые либералы и виртуальные охранители — не смогут друг без друга. Пропадут.

На их фоне очень легко доказывается на практике первый закон диалектики: "Единство и борьба противоположностей".

От чего охранители будут охранять, если не станет либералов? На фоне чего либералы будут либералами, если не станет тех, кого можно назвать ватой?

Нет, ну правда. Если нет тех, кто хуже тебя в принципе, то тогда ведь можно и тебя рассмотреть: а такой ли ты либерал, то ли ты охраняешь? Ведь всегда есть нюансы. Но если ты в одной банде топишь за то или, наоборот, в другой кодле тушишь против, то в пылу общей битвы не важно, что ты за конь: коней на переправе не меняют.

И ведь появиться ни либерал, ни охранитель друг без друга тоже не смогли бы. Либерал, он чего хочет? Чтобы не как раньше, а чтоб по-другому. Хотя, может быть, он хочет как раньше — в 90-е, но не как раньше — в 30-е. А кто это "преступное" прошлое сделал таким, по мысли либерала? Да такие же, которые сейчас его охраняют.

А чего хочет охранитель? Он тоже хочет, чтобы было как раньше. Но не как в 90-е, которые, конечно же, сделали такими эти либералы.

У них разное это раньше — у охранителей и либералов. Да что там, и у самих охранителей оно разное. Этих вообще черт поймешь.

Одни красное охраняют, другие — белое. И если не будет либералов, они же друг друга перегрызут.

Именно поэтому и нужны либералам охранители, а охранителям — либералы. Без противоположной стороны они в Сети кто? Да никто. Просто смешные картинки будут постить с котиками. Но когда есть кого громить — сразу статус вырастает.

Они же найдут повод переругаться даже под каким-нибудь хоккеем. И только благодаря им какое-то проходное интервью (интервью как интервью) с актером вдруг превратится сразу в откровения свободной России и одновременно в угрозу Великой Родине. А без них — ну кто бы заметил.

А кто первый начал видеть в этом интервью откровение или угрозу и тащить это на щит? Сейчас даже не разберешься, которые здесь прокукарекали вперед: яйцо (либералы) или курица (охранители).

И вот спросишь такого борца: а что ты будешь делать, если либералов/охранителей вообще не будет? Скажет: да ничего, заживу хорошо. И соврет. Не заживет он просто. Все равно даже в либеральном (или охранительном) раю найдет тех, кто недостаточно "наш", объявит того противником, и все пойдет по кругу.

Ибо люди такие. Не могут друг без друга. И без борьбы с противоположностями.

Интересно, а я бы без них смог?