Онищенко: Необходимо вовлекать подрастающее поколение в решение проблем экологии

Всероссийская экологическая акция "Сделаем вместе!" организована и проводится в рамках партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее". Акция стартовала в 2017 году, обязательными элементами ее работы стали экоуроки в образовательных учреждениях страны. Если в минувшем году школьники только знакомились с экологией страны, то темой 2018 года стала "Вода и здоровье".

Геннадий Онищенко рассказал ребятам о том, с какими экологическими проблемами мы сталкиваемся сегодня и чтоб нужно делать, чтобы беречь природу нашей страны.

— Сегодняшнее поколение детей — это наше будущее, они должны прийти во взрослый мир, трезво оценивая ситуацию и умея ее корректировать. Наше главной задачей является правильное экологическое воспитание детей, необходимо вовлекать подрастающее поколение в решение проблем экологии своей страны совместными усилиями. Дети изучают свою конкретную ситуацию и, изучив, учат друг друга, — сказал Онищенко.

Победители этой акции — лидеры страны — соберутся в сентябре в "Артеке" и будут генерировать повестку будущего. Научился сам, научи другого!

Уже второй год Алтайский края является участником Всероссийской акции "Сделаем вместе!". В минувшем году регион принял в акции самое активное участие, став лидером по количеству образовательных организаций-участников (более 700).

Депутат, член фракции "Единая Россия" Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководитель регионального штаба движения "Сделаем вместе!" Дмитрий Аганов рассказал, что в прошлом году в 2017 году в регионе проведено более 1200 экоуроков для более 40 тысяч учеников, кроме того о себе заявили более эколидеров региона.