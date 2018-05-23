Онищенко: Необходимо вовлекать подрастающее поколение в решение проблем экологии

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по образованию и науке, председатель координационного совета Движения "Сделаем вместе!" Геннадий Онищенко сегодня провел открытый экологический урок для школьников Барнаульского педагогического лицея, который транслировался в прямом эфире на все учебные заведения Алтайского края.
Всероссийская экологическая акция "Сделаем вместе!" организована и проводится в рамках партийного проекта "Единой России" "Здоровое будущее". Акция стартовала в 2017 году, обязательными элементами ее работы стали экоуроки в образовательных учреждениях страны. Если в минувшем году школьники только знакомились с экологией страны, то темой 2018 года стала "Вода и здоровье".
Геннадий Онищенко рассказал ребятам о том, с какими экологическими проблемами мы сталкиваемся сегодня и чтоб нужно делать, чтобы беречь природу нашей страны.
— Сегодняшнее поколение детей — это наше будущее, они должны прийти во взрослый мир, трезво оценивая ситуацию и умея ее корректировать. Наше главной задачей является правильное экологическое воспитание детей, необходимо вовлекать подрастающее поколение в решение проблем экологии своей страны совместными усилиями. Дети изучают свою конкретную ситуацию и, изучив, учат друг друга, — сказал Онищенко.
Победители этой акции — лидеры страны — соберутся в сентябре в "Артеке" и будут генерировать повестку будущего. Научился сам, научи другого!
Уже второй год Алтайский края является участником Всероссийской акции "Сделаем вместе!". В минувшем году регион принял в акции самое активное участие, став лидером по количеству образовательных организаций-участников (более 700).
Депутат, член фракции "Единая Россия" Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководитель регионального штаба движения "Сделаем вместе!" Дмитрий Аганов рассказал, что в прошлом году в 2017 году в регионе проведено более 1200 экоуроков для более 40 тысяч учеников, кроме того о себе заявили более эколидеров региона.
— В этом году в акции уже зарегистрировано 112 образовательных учреждений — это свыше 5273 участников. Мы намерены и дальше активнейшим образом продолжать работу в этом направлении. Результаты наших уроков мы увидим уже в ближайшем будущем, — прокомментировал Дмитрий Аганов.