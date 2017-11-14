Онлайн-резервированием счета ежемесячно пользуются 3 тысячи клиентов малого бизнеса Сибирского Сбербанка

"Онлайн резервирование банковского счета" предоставляется юридическим лицам (за исключением Кредитных организаций) и индивидуальным предпринимателям, резидентам РФ, сведения о которых содержатся в Федеральной налоговой службе Российской Федерации. Услуга позволит Вам получить необходимые реквизиты счета за 5 минут*, не посещая отделение банка, получать информационные сообщения о реквизитах зарезервированного счета и получении денежных средств для зачисления на зарезервированный счет.

С момента предоставления номера счет работает на зачисление денежных средств.

В течение срока действия зарезервированного расчетного счета (30 календарных дней с даты получения номера расчетного счета онлайн) Банк принимает безналичные денежные средства для последующего зачисления на зарезервированный счет в день его открытия**.

В течение 30 календарных дней (для счетов, зарезервированных для целей сопровождения по Государственному оборонному заказу – 365 календарных дней) с даты резервирования счета необходимо представить в Банк надлежащим образом оформленный комплект документов, необходимых для открытия банковского счета.

После завершения процедуры открытия банковского счета, по счету возможны к совершению все операции, включая расходные.

В случае не предоставления документов в указанный период времени счет аннулируется, денежные средства, перечисленные по реквизитам счета, возвращаются отправителям.

Резервирование счета возможно осуществить самостоятельно, нажав на кнопку "Номер расчетного счета онлайн", либо через Контактный центр, позвонив по номеру 8-800-555-5-777. Подробная информация – на сайте Сбербанка.

*5 минут – среднее время, необходимое для заполнения анкеты юридического лица или индивидуального предпринимателя, формирования номера расчетного счета и необходимых процедур идентификации при использовании сервиса "Онлайн резервирование банковского счета" на сайте Сбербанка.

**Срок хранения в Банке поступивших на зарезервированный счет средств не превышает 5 рабочих дней. В случае, если расчетный счет не будет открыт в течение 5 рабочих дней с момента поступления денежных средств в Банк, поступившие средства будут возвращены отправителям.