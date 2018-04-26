Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею: "Арена" зовет в грандиозную фан-зону

4 мая – день Х для всех поклонников хоккея и им сочувствующих. Приходите разделить свою страсть и азарт с единомышленниками: ТРЦ "Арена" готовит вам шикарное место для торжества спорта вообще и хоккейных страстей в частности! С 19.00 на парковке у ТРЦ работает специализированнная фан-зона, где каждый желающий сможет нанести на тело триколор и сфотографироваться в хоккейной форме со спортивными тематическими атрибутами. Для накала страстей за 2 часа до трансляции - шоу силового экстрима "Алтайские Богатыри", танцевальная поддержка школы танцев INFINITY, выступление группы "Альянс", специализированная фан-зона от автоцентра "Тисс Авто" и Live DJ SET от известных диджеев города. Продержаться подольше поможет "Бахетле": супермаркет домашней еды привезет на парковку внушительную палитру вкусностей, которые можно будет приобрести и подкрепить силы. Ну и, конечно, же, смотрим онлайн-трансляцию: наши играют с Францией! И вряд ли где в Барнауле сыщется место лучше для активного боления, чем ТРЦ "Арена" - название молла будем оправдывать на все 100% и станем шикарной ареной для праздника спорта!

Продолжаем погружаться в пучину спортивных страстей 6 мая: трансляция матча Россия-Австрия. И снова всех ждет яркая, насыщенная программа с участием знаменитых артистов края, а также розыгрыши призов и… просто феерическая атмосфера спортивного праздника!



Смотреть 82-й Чемпионат Мира по хоккею на площадке у "Арены" - это обеспечить себе практически эффект присутствия на матче. Такое удовольствие нельзя пропустить, в этом необходимо участвовать! До встречи на арене: будем болеть за любимые команды вместе! И пусть там, в Дании, лед – а нам точно будет жарко!

Генеральный партнер мероприятия Концерн SV

Организатор розыгрыша: ТРЦ "Арена". Срок проведения розыгрыша 4.05.18-20.05.18 г.г. Подробные условия о правила х проведения розыгрыша, порядке и месте получения призов (выигрышей) уточняйте на месте у организаторов.