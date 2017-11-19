"Опарыш мощный": смешные объявления от врачей, продавцов и расклейщиков рекламы

Порой самые смешные объявления и рекламу мы встречаем в самых неожиданных местах: мелких киосках, врачебных кабинетах или, например, над старыми сараями во дворах.

Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Смешные объявления. Фото: CC0. Источник.