Оплатите услуги АО "Алтайэнергосбыт" и получите денежный приз

Для того чтобы стать участником акции необходимо в период с 1 октября 2017 г. до 15 декабря 2017 г. включительно безналично оплатить электроэнергию на сумму не менее 500 рублей любым удобным способом: через интернет-банк "Сбербанк Онлайн", с помощью услуги "Автоплатёж ЖКХ", а также с использованием банковской карты через устройство самообслуживания или операциониста банка.

Чтобы зарегистрироваться в акции, нужно заполнить необходимые данные в форме обратной связи на промо-странице акции на сайте Сбербанка (раздел "Выгодно для вас") или отправить SMS-сообщение на короткий номер 3443 со следующим текстом: АКЦИЯХХХ, где ХХХ - это уникальный номер платежа, который указан в чеке (СУИП, 12 цифр+4 английские буквы).

После 20 декабря 2017 г. ПАО "Сбербанк России" определит список победителей акции, которые в период с 25 по 31 декабря 2017 г. получат свои призы. Главный денежный приз – 35 000 рублей! По 300 рублей на счёт мобильного телефона получат 50 участников на территории Алтайского края и Республики Алтай.

Подробная информация и правила акции ПАО "Сбербанк России" "Год без хлопот" – на специальной промо-странице на сайте банка (раздел "Выгодно для вас").

АО "Алтайэнергосбыт" напоминает о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию и выражает благодарность добросовестным клиентам.