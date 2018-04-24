Оплатите услуги АО "Алтайэнергосбыт" и получите приз

Чтобы стать участником акции необходимо в срок2018 года подключить сервисна сумму(оплаты не суммируются). Для тех, кто уже пользуется "Автоплатежом", сумма платежей для участия -(оплаты суммируются).

Далее необходимо зарегистрироваться на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе "Выгодно для Вас", заполнив специальную форму обратной связи.

После подведения итогов акции восемь победителей в период с 01 по 10 августа 2018 года получат денежные призы в размере 15 000 рублей*, кроме того каждый 100-ый зарегистрировавшийся получит приз в размере 300 рублей, зачисленных на счет мобильного телефона.

Подключить услугу "Автоплатеж ЖКХ" можно в интернет-банке "Сбербанк Онлайн", в устройстве самообслуживания или отделении Сбербанка. Подключение и использование бесплатно.

С полными условиями и сроками проведения акции, информацией об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе "Выгодно для Вас".

АО "Алтайэнергосбыт" напоминает о необходимости своевременной оплаты за электроэнергию и выражает благодарность добросовестным клиентам.

* 15 000 рублей - фактическая сумма денежного приза после удержания НДФЛ.