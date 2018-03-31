Оппозиция в Барнаульской гордуме: "Нам не видать публичных слушаний по новому генплану"

Последние публичные слушания по проекту генплана в Барнауле прошли со скандалом. В январе 2017-го жители, подогретые известием (как потом заявили — ошибочным) о размещении в будущем мусорного полигона вблизи садовых участков, сорвали слушания. Многие тогда не смогли попасть в зал, да и внутри зала дискуссия не получилась.

Между тем, в скором времени генплан должен быть принят. И вот на сессии депутаты Барнаульской гордумы утвердили два документа, которые касаются участия общества в обсуждении важных для города вопросов, включая проект генплана. Пройдут ли новые публичные слушания? Понять это оказалось непросто.

Два документа

В первом документе (его презентовал Иван Огнев) публичные слушания по вопросам градостроительства (включая генплан) вообще исключены из числа обязательных. Но! Вопросов градостроительства этот документ не касается, напомнил представитель правового комитета мэрии.

Теперь о втором документе — он-то как раз и регулирует, как смогут поучаствовать барнаульцы в обсуждении вопросов градостроительства. И он прямо не указывает, что генплан и пр. больше не будут выставлять на публичные слушания.

С чем же связаны заявления руководителя фракции "Справедливая Россия" в гордуме Оксаны Молодых? Она объясняет: документы взаимосвязаны. И публичные слушания по новому генплану проводить не будут.

Обязательно проведение публичных слушаний только по проектам Устава муниципального образования, внесения изменений в Устав, местного бюджета и отчета о его исполнении, стратегии социально-эконом развитии города, о преобразовании муниципального образования и схемы теплоснабжения. Это следует из решения БГД "Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний в городе Барнауле".

Что изменилось?

Итак, о втором документе. В нем — два варианта участия барнаульцев в обсуждении градостроительных вопросов: "публичные слушания" и "общественное обсуждение". Оба равнозначны. Указаний на исключение публичных слушаний или предпочтение другого варианта нет.

Как выберут тот или другой? Как выяснилось, это со временем пропишут еще в одном документе — в "Правилах землепользования и застройки", которые сейчас готовятся, пояснил Алексей Бобров, председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула, представлявший второй документ —- о "градостроительных обсуждениях".

Когда изменения будут готовы, Бобров сказать затруднился. Пока же выбор той или иной процедуры обсуждения сделать глава города.

Публичные слушания хороши тем, что это личный контакт их участников с властями, говорит Оксана Молодых. И не исключают письменной формы подачи замечаний и предложений перед слушаниями.

А вот общественное обсуждение, напротив, личного контакта не предусматривает. Проект выставляют на горсайте. Барнаульцы его изучают и посылают мнения по электронной или обычной почте. Кроме того, проводится выставка: барнаульцы своими глазами увидят, что предлагают проектировщики.

К вопросам градостроительной деятельности, которые могут обсуждаться с участием барнаульцев, относятся: проекты генплана, "Правил землепользования и застройки", планировки, межевания территории, "Правил благоустройства" и др.

Необъективное мнение

Однако общий настрой спикеров, комментирующих формы участия барнаульцев в вопросах градостроительства, был весьма определенный: публичные слушания — не лучшая форма участия горожан.

Иван Огнев,

председатель комитета по законности и местному самоуправления БГД:

— Бывает так, что жители Барнаула, которые приходят на публичные слушания от заинтересованной стороны, как правило, с коммерческим интересом, составляют большинство в зале. И решения принимаются. А все остальные не смогли прийти и не имели возможности высказать свое мнение.

И наоборот: общественное обсуждение дает каждому возможность высказать мнение, сказал и Алексей Бобров. Публичные слушания — они предполагают только личное участие. А у людей нет времени на участие, да и залы могут вместить не всех. Выявить объективное мнение на публичных слушаниях невозможно, считает Бобров. А если зал не вместил всех — это, вообще, беда.

Иван Огнев,

председатель комитета по законности и местному самоуправления БГД:

— Определяется зал для публичных слушаний, а на них приходит больше людей, чем он вмещает. И они очень озлоблены, что не могут попасть в зал.

Зарабатывают дивиденды

У Ивана Огнева есть и другие аргументы против публичных слушаний. Да, признает он, иногда организаторы слушаний проводят подготовительную работу, жителей приходит немало. Но будет ли кто-то заниматься этим вопросом? В этом депутат усомнился.

Огнев считает, что публичные слушания иногда становятся политизированными. И кто-то "зарабатывает на этом дивиденды, а потом становится, в частности, депутатом". А надо бы, чтобы эта процедура шла "в рамках поставленных целей и задач". Общественное обсуждение снимает все эти вопросы.

Иван Огнев,

председатель комитета по законности и местному самоуправления БГД:

Таким образом мы гораздо больше подпитываем гражданскую активность и даем возможность людям, нежели в тех нормативных актах, которые у нас ранее присутствовали.

Бывает больно, но полезно

Эти аргументы, высказанные устно депутатом Огневым и муниципальным служащим Бобровым, собственно, и вызвали ответную реакцию и уверенность у оппозиции, что публичных слушаний по новому генплану не будет. Хлопотно это и неприятно.

Оксана Молодых,

руководитель фракции "СР" в БГД:

— Думаю, все помнят прошлый год и публичные слушания по генплану. Бывает и больно, и шишки бывают (в переносном смысле). Но такие мероприятия позволяют обострить проблемные моменты, четче выявить позиции.

Коммунисты из гордумы считают, что резонансные вопросы, наоборот, надо чаще обсуждать публично.

Иван Карпов,

депутат БГД (фракция КПРФ):

— Публичные слушания — это дополнительный элемент, чтобы высветить проблему, обсудить, сделать ее более заметной для общества. И именно поэтому на них должны выноситься такие вопросы, которые могут впоследствии вызвать большой резонанс, какое-то критическое обсуждение.

Возможны оба варианта?

И все же интрига сохраняется. Однозначно ответить на вопрос, будут ли проводить публичные слушания по новому генплану или нет, трудно. Оксана Молодых уверена "на 99%", что не будут. То, что было год назад, не забыли, повторения не хотят.

Оксана Молодых,

руководитель фракции "СР" в БГД:

Решения городской Думы были подготовлены для того, чтобы принять генплан и все острые градостроительные решения прошли более мягко и плавно.

А Иван Огнев настаивает на том, что депутаты всего лишь расширили возможности для барнаульцев — возможны оба варианта. Словом, это тот случай, когда можно сказать: поживем — увидим.

Так или иначе, четверо эсеров и коммунистов проголосовали против. А большинство депутатов поддержали как первый документ (со списком обязательных для публичных слушаний вопросов), так и второй (о формах участия барнаульцев в обсуждении вопросов градостроительства).