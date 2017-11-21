Опрос. Какие передачи вы смотрите по ТВ?

Массовые кадровые перестановки на российском ТВ уже несколько месяцев являются горячими темами для обсуждения. Помимо ведущих с одного канала на другой перекочевали целые передачи. Зрителям можно только посочувствовать: от такого хаоса у любого голова пойдет кругом. Но наконец все устаканилось и телевизионщики могут спокойно отпраздновать Всемирный день телевидения. А у altapress.ru появилась возможность спросить, к каким передачам люди прикипели всем сердцем и включают несмотря ни на что.
Наталья Ярушина,
учитель химии:
— Я постоянно смотрю передачу "Давай поженимся". Уж больно нравится мне Гузеева и ее порой резкие высказывания. Обожаю, когда она ставит на место куриц, которые приходят за толстым кошельком. Еще люблю передачу "На ночь глядя" — когда туда приходят люди, которые мне интересны. Раз в месяц смотрю "Дежурного по стране" со Жванецким.
Евгений Цыплаков,
программист:
— Телевизор я использую тупо как экран. У меня к нему подсоединен ноутбук, на котором я смотрю все, что хочу — благо, интернет безлимитный. Из телевизионных передач обычно включаю те, что идут по ТНТ: Stand Up, "Открытый микрофон", "Студия "Союз". Вообще считаю странным в XXI веке, имея интернет, быть привязанным ко времени показа передач по ТВ.
Фатима Абдусаламова,
филолог, преподаватель:
— Регулярно — никакие. Включаю иногда ящик, что в этот момент показывают, то и смотрю. Обычно переключаю постоянно. Больше получаса не выдерживаю. Хотя вру. Олимпийские игры, помнится, смотрела подолгу.
Надежда Глазунова,
повар-кондитер:
— Я обожаю смотреть телеканалы Nat Geo Wild, "Моя Планета". Неважно какая передача идет — я залипаю в нее и отдыхаю. А если хочется трэша и угара, включаю РЕН-ТВ и смотрю "Самые шокирующие гипотезы" с Прокопенко. От моего гогота, наверное, сотрясается весь дом. Лучше любой юмористической передачи, уверяю. Жалко только сейчас она идет с 18 часов, не всегда успеваю.
Игорь Сочнев,
пенсионер МВД:
— До сих пор остаюсь верным телепередаче "Что? Где? Когда?". Все остальное, что было хорошего, превратилось в шлак. Даже "Жди меня".
Сергей Антонов,
таксист:
— Смотрю исключительно спортивные передачи (в основном на "Матч ТВ") и по кабельному телеканал про рыбалку. Ну новости еще, погоду слушаю. Больше по зомбоящику смотреть нечего.
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