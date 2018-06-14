Популярные барнаульские блогеры в Instagram: о чем пишут и что советуют

14 июня интернет-сообщество отмечает День блогеров. В сети есть сотни жителей краевой столицы, у которых тысячи подписчиков и десятки постов. Altapress.ru выбрал наиболее интересных, популярных и активных блогеров Барнаула, которые ведут свои аккаунты в Instagram.
bondarevskiy_a
Тренер, онлайн-тренер и фитнес-модель Андрей Бондаревский на своей странице советует как правильно питаться и тренироваться, рассказывает, в чем преимущество той или иной диеты, как достичь поставленной цели. В его Instagram много фотографий из тренажерных залов, которые наверняка мотивирует подписчиков улучшить свое тело.
Более 70. тыс. подписчиков.
Sergey.shubenkov
Спортсмен из Барнаула Сергей Шубенков на своей странице рассказывает о соревнованиях, постит фотографии с известными ведущими и спортсменами. В его профиле есть несколько милых снимков с котом, который обычно скучает по хозяину, "помогает собирать" чемодан или сидит рядом с Сергеем.
Более 24 тыс. подписчиков.
Trofimacab
Евгений Трофимов — барнаулец и конкурсант телепроекта "Фабрика звезд-2018", участник группы "Север 17" — на своей странице называет себя "сибирским волчонком". В его ленте — много видео и фото с телепроекта, из путешествий и поездок.
Более 37 тыс. подписчиков.
Dashik_gubanova
Дарья Губанова — обладательница длинных волос. На странице она постит истории и фотографии из личной жизни, делится советами, как ухаживать за "косами" и отрастить волосы до пят.
Более 210 тыс. подписчиков
Merzlikin_photo
Фотограф Дмитрий Мерзликин занимается свадебной фотосъемкой. На странице он публикует не только профессиональные снимки, но и активно выставляет фото семьи. Его жена и сын ежедневно собирают в профиле сотни "лайков".
Более 10 тыс. подписчиков.
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