Популярные барнаульские блогеры в Instagram: о чем пишут и что советуют

Тренер, онлайн-тренер и фитнес-модель Андрей Бондаревский на своей странице советует как правильно питаться и тренироваться, рассказывает, в чем преимущество той или иной диеты, как достичь поставленной цели. В его Instagram много фотографий из тренажерных залов, которые наверняка мотивирует подписчиков улучшить свое тело.

Более 70. тыс. подписчиков.

Спортсмен из Барнаула Сергей Шубенков на своей странице рассказывает о соревнованиях, постит фотографии с известными ведущими и спортсменами. В его профиле есть несколько милых снимков с котом, который обычно скучает по хозяину, "помогает собирать" чемодан или сидит рядом с Сергеем.

Более 24 тыс. подписчиков.

Евгений Трофимов — барнаулец и конкурсант телепроекта "Фабрика звезд-2018", участник группы "Север 17" — на своей странице называет себя "сибирским волчонком". В его ленте — много видео и фото с телепроекта, из путешествий и поездок.

Более 37 тыс. подписчиков.

Дарья Губанова — обладательница длинных волос. На странице она постит истории и фотографии из личной жизни, делится советами, как ухаживать за "косами" и отрастить волосы до пят.

Более 210 тыс. подписчиков

Фотограф Дмитрий Мерзликин занимается свадебной фотосъемкой. На странице он публикует не только профессиональные снимки, но и активно выставляет фото семьи. Его жена и сын ежедневно собирают в профиле сотни "лайков".

Более 10 тыс. подписчиков.