Популярные барнаульские блогеры в Instagram: о чем пишут и что советуют

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Жизнь

14 июня интернет-сообщество отмечает День блогеров. В сети есть сотни жителей краевой столицы, у которых тысячи подписчиков и десятки постов. Altapress.ru выбрал наиболее интересных, популярных и активных блогеров Барнаула, которые ведут свои аккаунты в Instagram.

Телефон. Инстаграм.
Телефон. Инстаграм. Фото: СС0.

bondarevskiy_a

Тренер, онлайн-тренер и фитнес-модель Андрей Бондаревский на своей странице советует как правильно питаться и тренироваться, рассказывает, в чем преимущество той или иной диеты, как достичь поставленной цели. В его Instagram много фотографий из тренажерных залов, которые наверняка мотивирует подписчиков улучшить свое тело.

Более 70. тыс. подписчиков.

bondarevskiy_a.
bondarevskiy_a

Sergey.shubenkov

Спортсмен из Барнаула Сергей Шубенков на своей странице рассказывает о соревнованиях, постит фотографии с известными ведущими и спортсменами. В его профиле есть несколько милых снимков с котом, который обычно скучает по хозяину, "помогает собирать" чемодан или сидит рядом с Сергеем.

Более 24 тыс. подписчиков.

Sergey.shubenkov.
Sergey.shubenkov

Trofimacab

Евгений Трофимов — барнаулец и конкурсант телепроекта "Фабрика звезд-2018", участник группы "Север 17" — на своей странице называет себя "сибирским волчонком". В его ленте — много видео и фото с телепроекта, из путешествий и поездок.

Более 37 тыс. подписчиков.

Trofimacab.
Trofimacab

Dashik_gubanova

Дарья Губанова — обладательница длинных волос. На странице она постит истории и фотографии из личной жизни, делится советами, как ухаживать за "косами" и отрастить волосы до пят.

Более 210 тыс. подписчиков

Dashik_gubanova.
Dashik_gubanova

Merzlikin_photo

Фотограф Дмитрий Мерзликин занимается свадебной фотосъемкой. На странице он публикует не только профессиональные снимки, но и активно выставляет фото семьи. Его жена и сын ежедневно собирают в профиле сотни "лайков".

Более 10 тыс. подписчиков.

Merzlikin_photo.
Merzlikin_photo
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