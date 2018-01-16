Опять метель: синоптики предупреждают о непогоде в Алтайском крае

В регионе прогнозируют снег, метель, в южных и восточных районах усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Тем, кто все же решил ехать, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак и не забыть буксировочный трос и лопату.