Опять метель: синоптики предупреждают о непогоде в Алтайском крае

Вчера, 18:55.
Жизнь

В Алтайском крае во второй половине 16 и 17 января возможно ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре, сообщает региональный ГУ МЧС. 

Автомобили в метель.
Автомобили в метель. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

В регионе прогнозируют снег, метель, в южных и восточных районах усиление ветра до 15-20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок. Тем, кто все же решил ехать, советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют проверить техническое состояние автомобиля, заправить полный бак и не забыть буксировочный трос и лопату.

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