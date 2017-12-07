Орешкин назвал главную проблему российской экономики

Инфраструктура — одна из наиболее острых проблем российской экономики. Об этом в интервью "Газете.ру" заявил министр экономического развития Максим Орешкин.
"Мы здесь недоинвестированы, качество инфраструктуры не соответствует тому уровню развития, который есть сейчас в Российской Федерации, и является серьезным ограничением на пути экономического роста", — отметил министр.
По его словам, вкладывать средства в инфраструктуру крайне необходимо. Без этого не удастся повысить темпы экономического роста.
Также министр отметил, что в конце года, да и в 2018-м, рубль не рухнет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.