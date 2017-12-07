Орешкин назвал главную проблему российской экономики

"Мы здесь недоинвестированы, качество инфраструктуры не соответствует тому уровню развития, который есть сейчас в Российской Федерации, и является серьезным ограничением на пути экономического роста", — отметил министр.

По его словам, вкладывать средства в инфраструктуру крайне необходимо. Без этого не удастся повысить темпы экономического роста.

Также министр отметил, что в конце года, да и в 2018-м, рубль не рухнет.