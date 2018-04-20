"Орион" обеспечит всероссийскую прямую трансляцию концерта группы Мумий Тролль для телеканала MTV Россия

Прямая трансляция концерта "MTV Live: Мумий Тролль" приурочена к 20-летию MTV в Рoссии. Это новая страница в истории канала. После перезапуска в 2013-м году в спутниковых и кабельных сетях, MTV Россия транслировал в прямом эфире только крупные международные церемонии MTV. Выступление группы Мумий Тролль станет первым прямым эфиром российского события. Неслучайно выбор пал именно на группу Мумий Тролль. Клип группы "Владивосток 2000" открыл вещание канала в 1998 году.

Благодаря технической поддержке ГК "Орион" 26 апреля зрители европейской части страны смогут следить за происходящим на сцене Крокус Сити Холла в реальном времени на телеканале MTV Россия, начиная с 20.20. Для удобства жителей дальневосточного региона трансляция будет проходить с учетом разницы во времени. В этой части страны эфир стартует 27 апреля в 22:00. При подключении к сети Интернет прямую трансляцию "MTV Live:Мумий Тролль" также можно посмотреть в мобильном приложении "Телекарта Онлайн" (доступно для скачивания для IOS и Android): online.telekarta.tv

Для обеспечения прямой трансляции ГК "Орион" в кратчайшие сроки разработала уникальное техническое решение, при котором сигнал с площадки интегрируется непосредственно в эфир телеканала MTV Россия. Сигнал прямого эфира выдается из концертного зала в студийном формате. Для доставки сигнала из Крокус Сити Холла до головной станции, ГК "Орион" специально установлено оборудование, которое обеспечит гарантированную передачу без использования выделенных каналов связи. На головной станции будет осуществляться графическое оформление сигнала прямого эфира, а также его timeshift (временная задержка) для трансляции на Дальнем Востоке. Это ключевой элемент технического процесса, позволяющий показать концерт зрителям региона по местному времени. Используемая технология делает шоу доступным не только для зрителей спутникового телевидения в пакетах "Телекарты", но и для аудитории кабельных операторов по всей стране, поскольку спутниковая группировка "Ориона" служит для них источником сигнала телеканала MTV Россия.

Концерт группы Мумий Тролль – далеко не первый опыт ГК "Орион" по технической поддержке музыкальных событий. Благодаря техническому партнерству со спутниковой медиаплатформой миллионам телезрителей по всей России не раз становились доступными такие знаковые музыкальные события (рок-фестиваль "Нашествие", церемония "Чартова дюжина" и др.).

Вечерний Чай. Мумий Тролль

Акустические концерты – редкий и уникальный формат в жизни группы Мумий Тролль. Последний подобный большой концерт коллектива состоялся почти двадцать лет назад в Гостином Дворе. "Вечерний Чай" – название одной из песен Мумий Тролля с альбома "Шамора". Вечер – время умиротворения, покоя и тишины, а также задушевных откровенных бесед в уютном месте в хорошей компании. Именно так на этом концерте музыканты задумали представить свои песни. "Вечерний Чай" – это не только новый подход к сценографии и подаче музыкального материала, но и к творчеству Мумий Тролля. Романтические баллады и знакомые хиты, которые хорошо спеть вместе в тёплой близкой компании, но в совершенно новом акустическом звучании.

О телеканале MTV

MTV – ведущий развлекательный бренд для молодежи в мире, аудитория которого насчитывает примерно полмиллиарда домохозяйств в 170 странах и территориях. MTV стал культурным домом для музыкальных фанатов поколения миллениалов, а также пионером в создании инновационных программ для молодежи. Канал MTV не только отражает, но и создает поп-культуру благодаря превосходному контенту, отмеченному множеством премий, построенному на сторителлинге, музыкальных открытиях и активности на ТВ, онлайн и на мобильных устройствах. За пределами США MTV является частью Viacom International Media Networks – подразделения Viacom Inc. (NASDAQ: VIAB, VIA), одного из ведущих мировых создателей программ и контента на всех медиаплатформах.

Справка

Группа компаний "Орион" осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом "Телекарта"); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. На сегодняшний день "Орион" — единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д)., Horizons 2 (85° в.д.), "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). По итогам 2017 г. компания входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).