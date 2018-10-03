Осенний уикенд: 8 идей для лучшего отдыха с детьми

Осенние каникулы приходятся на один из пиков туристического спроса. Специалисты компании «Авиафлот» учитывают это в своей работе и всегда готовы предложить множество оригинальных идей отдыха. Эти поездки сберегут кошелек, обогатят впечатлениями и максимально удовлетворят пожелания самого искушенного путешественника!
Мы подобрали для вас самые интересные и выгодные предложения по 3 направлениям:
- Для тех, кто мечтает покорять дальние страны, отправиться «в лето», греться в лучах жаркого солнца и наслаждаться морем!
- Для тех, кто планирует отдых в рамках родной страны и с удовольствием исследует красоты главных городов России.
- Для тех, кто ищет комфортные варианты небольшого путешествия в родных краях.
Прямиком в лето!
- Вылет из Барнаула 02.11 на 7 ночей
- Отель: HAWAII RESORT SANYA 4*
- Стоимость: 28 500 рублей на человека при двухместном размещении.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, внесение в групповой безвизовый список.
- Вылет из Барнаула 24.10 на 11 ночей/12 дней
- Отель: THAO HA HOTEL 3*
- Стоимость: 43 500 рублей на человека при двухместном размещении.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.
- Вылет из Новосибирска 05.11 на 6 ночей/7 дней
- Отель: ROYAL VIEW HOTEL 3*
- Стоимость: 35 000 рублей на человека при двухместном размещении.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.
- Вылет из Новосибирска 03.11 на 9 ночей
- Отель: AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING 3*
- Стоимость — 38 400 рублей на человека при двухместном размещении.
В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.
Для любителей впечатлений
- Экскурсионный тур 29.10 на 5 дней/4 ночи
- Стоимость: от 9 130 рублей на человека при двухместном размещении.
- В программе тура: Русский музей, Юсуповский дворец, Петропавловская крепость, Петропавловский собор.
- Проживание: «Россия» 3* (стандартный номер)
В стоимость входит: проживание в отеле на выбор, завтраки, услуги экскурсовода, экскурсии по программ.
*Дополнительно оплачивается проезд до Санкт-Петербурга.
- Экскурсионный тур 02.11 на 4 дня
- В программе тура: автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль, вечерняя автобусная экскурсия.
- Стоимость: от 8190 рублей на человека при двухместном размещении.
- Проживание: «Космос».
В стоимость входит: проживание, завтраки, экскурсии по программе, услуги гида.
*Дополнительно оплачивается проезд до Москвы.
- Вылет из Новосибирска 26.10 на 8 дней
- Стоимость: от 47 500 рублей на человека при двухместном размещении.
- Отель: JASMIN EA HOTEL 3*
В стоимость тура входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, страховка от невыезда.
*Дополнительно оплачивается виза — 80 евро на человека.
- Начало путешествия — 28.10
- Урочище Че-Чкыш является одним из живописнейших мест Алтая. Место располагается в Чемальском районе в долине Катунь, в 17 км от села Чемала и в 3 км от Еланда. Удивительное ущелье находится в окружении красивейших зеленых склонов гор. Здешние жители называют его «долиной горных духов».
- Стоимость: 2000 рублей на человека.
В стоимость тура входит: трансфер по маршруту, услуги сопровождающего по маршруту, вход в «Долину духов».
Мнение экспертов
Хотите всегда быть в курсе тенденций в мире отдыха и путешествий, а также свежих новостей и тонкостей туризма? Подпишитесь на канал «Авиафлот» на YouTube! Вас ждет много интересных лайфхаков для путешествий и советов от наших менеджеров. Наши видеоролики помогут вам определиться с местом для своего путешествия!
Хотите рассчитать стоимость тура? Переходите по ссылке.
Справка
Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.
Сайт компании: aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66