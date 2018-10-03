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Осенний уикенд: 8 идей для лучшего отдыха с детьми

Осень — идеальное время для больших и маленьких путешествий всей семьей в поисках захватывающих дух приключений! Приближаются первые в новом учебном году каникулы. Чтобы это чудное время запомнилось и вам, и вашим деткам, пора задуматься о том, где их провести, уже сейчас.

Осенний уикенд.
Осенний уикенд.
Источник: архив компании "Авиафлот"

Осенние каникулы приходятся на один из пиков туристического спроса. Специалисты компании «Авиафлот» учитывают это в своей работе и всегда готовы предложить множество оригинальных идей отдыха. Эти поездки сберегут кошелек, обогатят впечатлениями и максимально удовлетворят пожелания самого искушенного путешественника!

Мы подобрали для вас самые интересные и выгодные предложения по 3 направлениям:

  1. Для тех, кто мечтает покорять дальние страны, отправиться «в лето», греться в лучах жаркого солнца и наслаждаться морем!
  2. Для тех, кто планирует отдых в рамках родной страны и с удовольствием исследует красоты главных городов России.
  3. Для тех, кто ищет комфортные варианты небольшого путешествия в родных краях.

Прямиком в лето!

Чарующий Китай (о.Хайнань)
  • Вылет из Барнаула 02.11 на 7 ночей
  • Отель: HAWAII RESORT SANYA 4*
  • Стоимость: 28 500 рублей на человека при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, внесение в групповой безвизовый список.

Хайнань.
Хайнань.
архив Группы компаний «Авиафлот»
Экзотический Вьетнам (Муйне)
  • Вылет из Барнаула 24.10 на 11 ночей/12 дней
  • Отель: THAO HA HOTEL 3*
  • Стоимость: 43 500 рублей на человека при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.

Вьетнам.
Вьетнам.
архив группы компаний «Авиафлот»
Шикарные ОАЭ
  • Вылет из Новосибирска 05.11 на 6 ночей/7 дней
  • Отель: ROYAL VIEW HOTEL 3*
  • Стоимость: 35 000 рублей на человека при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.

ОАЭ
ОАЭ
Компания «Авиафлот»
Манящий Таиланд (Паттайя)
  • Вылет из Новосибирска 03.11 на 9 ночей
  • Отель: AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING 3*
  • Стоимость — 38 400 рублей на человека при двухместном размещении.

В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.

Таиланд.
Таиланд.
архив Группы компаний «Авиафлот»

Для любителей впечатлений

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург «Легче легкого»
  • Экскурсионный тур 29.10 на 5 дней/4 ночи
  • Стоимость: от 9 130 рублей на человека при двухместном размещении.
  • В программе тура: Русский музей, Юсуповский дворец, Петропавловская крепость, Петропавловский собор.
  • Проживание: «Россия» 3* (стандартный номер)

В стоимость входит: проживание в отеле на выбор, завтраки, услуги экскурсовода, экскурсии по программ.

*Дополнительно оплачивается проезд до Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург.
Санкт-Петербург.
Источник: архив компании «Авиафлот»
Экскурсионный тур «Московский Уикенд»
  • Экскурсионный тур 02.11 на 4 дня
  • В программе тура: автобусная обзорная экскурсия по городу, пешеходная экскурсия по Красной площади, Московский Кремль, вечерняя автобусная экскурсия.
  • Стоимость: от 8190 рублей на человека при двухместном размещении.
  • Проживание: «Космос».

В стоимость входит: проживание, завтраки, экскурсии по программе, услуги гида.

*Дополнительно оплачивается проезд до Москвы.

Осенний уикенд.
Осенний уикенд.
Источник: архив компании «Авиафлот»
Тур в Чехию (Прага)
  • Вылет из Новосибирска 26.10 на 8 дней
  • Стоимость: от 47 500 рублей на человека при двухместном размещении.
  • Отель: JASMIN EA HOTEL 3*

В стоимость тура входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, страховка от невыезда.

*Дополнительно оплачивается виза — 80 евро на человека.

Прага.
Прага.
Источник: архив компании «Авиафлот»
Однодневный тур в Горный Алтай «Долина горных духов»
  • Начало путешествия — 28.10
  • Урочище Че-Чкыш является одним из живописнейших мест Алтая. Место располагается в Чемальском районе в долине Катунь, в 17 км от села Чемала и в 3 км от Еланда. Удивительное ущелье находится в окружении красивейших зеленых склонов гор. Здешние жители называют его «долиной горных духов».
  • Стоимость: 2000 рублей на человека.

В стоимость тура входит: трансфер по маршруту, услуги сопровождающего по маршруту, вход в «Долину духов».

Мнение экспертов

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Хотите рассчитать стоимость тура? Переходите по ссылке.

Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.

Сайт компании: aviaflot.ru
Телефон: +7 (3852) 22-66-66

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