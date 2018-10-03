Осенний уикенд: 8 идей для лучшего отдыха с детьми

Осень — идеальное время для больших и маленьких путешествий всей семьей в поисках захватывающих дух приключений! Приближаются первые в новом учебном году каникулы. Чтобы это чудное время запомнилось и вам, и вашим деткам, пора задуматься о том, где их провести, уже сейчас.

Осенние каникулы приходятся на один из пиков туристического спроса. Специалисты компании «Авиафлот» учитывают это в своей работе и всегда готовы предложить множество оригинальных идей отдыха. Эти поездки сберегут кошелек, обогатят впечатлениями и максимально удовлетворят пожелания самого искушенного путешественника!

Мы подобрали для вас самые интересные и выгодные предложения по 3 направлениям:

Для тех , кто мечтает покорять дальние страны , отправиться «в лето», греться в лучах жаркого солнца и наслаждаться морем! Для тех , кто планирует отдых в рамках родной страны и с удовольствием исследует красоты главных городов России. Для тех , кто ищет комфортные варианты небольшого путешествия в родных краях.

Прямиком в лето!

Чарующий Китай ( о.Хайнань) Вылет из Барнаула 02.11 на 7 ночей

Отель: HAWAII RESORT SANYA 4*

Стоимость: 28 500 рублей на человека при двухместном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, внесение в групповой безвизовый список.

Хайнань. архив Группы компаний «Авиафлот»

Экзотический Вьетнам ( Муйне) Вылет из Барнаула 24.10 на 11 ночей/12 дней

Отель: THAO HA HOTEL 3*

Стоимость: 43 500 рублей на человека при двухместном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.

Вьетнам. архив группы компаний «Авиафлот»

Шикарные ОАЭ Вылет из Новосибирска 05.11 на 6 ночей/7 дней

Отель: ROYAL VIEW HOTEL 3*

Стоимость: 35 000 рублей на человека при двухместном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.

ОАЭ Компания «Авиафлот»

Манящий Таиланд ( Паттайя) Вылет из Новосибирска 03.11 на 9 ночей

Отель: AMBASSADOR CITY JOMTIEN INN WING 3*

Стоимость — 38 400 рублей на человека при двухместном размещении. В стоимость входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка.

Таиланд. архив Группы компаний «Авиафлот»

Для любителей впечатлений

Экскурсионный тур в Санкт-Петербург «Легче легкого» Экскурсионный тур 29.10 на 5 дней/4 ночи

Стоимость: от 9 130 рублей на человека при двухместном размещении.

на человека при двухместном размещении. В программе тура: Русский музей , Юсуповский дворец , Петропавловская крепость , Петропавловский собор.

Юсуповский дворец Петропавловская крепость Петропавловский собор. Проживание: «Россия» 3* ( стандартный номер) В стоимость входит: проживание в отеле на выбор, завтраки, услуги экскурсовода, экскурсии по программ. *Дополнительно оплачивается проезд до Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург. Источник: архив компании «Авиафлот»

Экскурсионный тур «Московский Уикенд» Экскурсионный тур 02.11 на 4 дня

В программе тура: автобусная обзорная экскурсия по городу , пешеходная экскурсия по Красной площади , Московский Кремль , вечерняя автобусная экскурсия.

пешеходная экскурсия по Красной площади Московский Кремль вечерняя автобусная экскурсия. Стоимость: от 8190 рублей на человека при двухместном размещении.

на человека при двухместном размещении. Проживание: «Космос». В стоимость входит: проживание, завтраки, экскурсии по программе, услуги гида. *Дополнительно оплачивается проезд до Москвы.

Осенний уикенд. Источник: архив компании «Авиафлот»

Тур в Чехию ( Прага) Вылет из Новосибирска 26.10 на 8 дней

Стоимость: от 47 500 рублей на человека при двухместном размещении.

на человека при двухместном размещении. Отель: JASMIN EA HOTEL 3* В стоимость тура входит: перелет, проживание, завтраки, трансфер аэропорт-отель-аэропорт, медицинская страховка, страховка от невыезда. *Дополнительно оплачивается виза — 80 евро на человека.

Прага. Источник: архив компании «Авиафлот»

Однодневный тур в Горный Алтай «Долина горных духов» Начало путешествия — 28.10

Урочище Че-Чкыш является одним из живописнейших мест Алтая. Место располагается в Чемальском районе в долине Катунь , в 17 км от села Чемала и в 3 км от Еланда. Удивительное ущелье находится в окружении красивейших зеленых склонов гор. Здешние жители называют его «долиной горных духов».

в 17 км от села Чемала и в 3 км от Еланда. Удивительное ущелье находится в окружении красивейших зеленых склонов гор. Здешние жители называют его «долиной горных духов». Стоимость: 2000 рублей на человека. В стоимость тура входит: трансфер по маршруту, услуги сопровождающего по маршруту, вход в «Долину духов».

Мнение экспертов

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Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.

Сайт компании: aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66