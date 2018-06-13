Центробанк: россияне перестали копить деньги

Эксперты объясняют это увеличением спроса на потребительские кредиты, стабилизацией курса рубля и увеличением цены на нефть до 70—80 долларов за баррель, пишут "Известия". После кризиса россияне копят в меньших масштабах, а рост накоплений напрямую связан с реальными доходами.

В этом году россияне увеличат свои траты на 3,8—4,3%, следует из доклада о денежно-кредитной политике ЦБ РФ, пишет ura.ru. Большинство людей решается на крупные покупки, сообщает "Федеральное агентство новостей". Активные траты ускорят рост экономики и повлияют на увеличение ставок по банковским вкладам.