Центробанк: россияне перестали копить деньги

Россияне ушли от сберегательной модели поведения к потребительской, следует из сообщения пресс-службы Центробанка РФ. Сбережения средней семьи вернулись к докризисному уровню 2013—2014 годов и составили 7%.
Эксперты объясняют это увеличением спроса на потребительские кредиты, стабилизацией курса рубля и увеличением цены на нефть до 70—80 долларов за баррель, пишут "Известия". После кризиса россияне копят в меньших масштабах, а рост накоплений напрямую связан с реальными доходами.
В этом году россияне увеличат свои траты на 3,8—4,3%, следует из доклада о денежно-кредитной политике ЦБ РФ, пишет ura.ru. Большинство людей решается на крупные покупки, сообщает "Федеральное агентство новостей". Активные траты ускорят рост экономики и повлияют на увеличение ставок по банковским вкладам.
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