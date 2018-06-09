Российские нефтяники незаконно спилили деревья и воткнули стволы обратно в землю

Сегодня, 16:24.
Происшествия

Под Сургутом нефтяники при обустройстве месторождения незаконно срубили деревья и, чтобы скрыть оплошность, воткнули их на место.

"При обследовании лесного участка должностными лицами Природнадзора Югры зафиксирован факт осуществления работ, выразившихся в имитации роста спиленных ранее деревьев путем втыкания стволов спиленных деревьев в грунт", — говорится в материалах дела, рассматриваемого судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Выяснилось, что нефтяники срубили деревья на участке, который не передавался в аренду ни одной из компаний, пишет mail.ru.

Ранее суд в Улан-Удэ оштрафовал нескольких участников митинга против прихода в регион представителей китайского лесного и лесоперерабатывающего бизнеса, которые собираются арендовать сибирский лес на 49 лет. Протестующие держали в руках плакаты "Не трогайте наш лес", "За Байкал, за Родину" и "Прекратите варварскую вырубку леса". Было задержано 11 человек.

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