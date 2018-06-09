Российские нефтяники незаконно спилили деревья и воткнули стволы обратно в землю

"При обследовании лесного участка должностными лицами Природнадзора Югры зафиксирован факт осуществления работ, выразившихся в имитации роста спиленных ранее деревьев путем втыкания стволов спиленных деревьев в грунт", — говорится в материалах дела, рассматриваемого судом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Выяснилось, что нефтяники срубили деревья на участке, который не передавался в аренду ни одной из компаний, пишет mail.ru.

Ранее суд в Улан-Удэ оштрафовал нескольких участников митинга против прихода в регион представителей китайского лесного и лесоперерабатывающего бизнеса, которые собираются арендовать сибирский лес на 49 лет. Протестующие держали в руках плакаты "Не трогайте наш лес", "За Байкал, за Родину" и "Прекратите варварскую вырубку леса". Было задержано 11 человек.