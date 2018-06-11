Российский подросток впал в кому после отдыха в Турции

Турецкие медики борются за жизнь подростка, приехавшего на отдых из Челябинска. Юноша впал в кому после купания в бассейне, рассказал сотрудник генконсульства России в Анталье.
Дипломат рассказал, что 16-летнего подростка из Челябинска обнаружили в бассейне в бессознательном состоянии. Представители страховой компании отнесли произошедшее к страховому случаю, передает ТАСС.
Мать молодого человека рассказала, что ее сын находится в медикаментозной коме. По словам женщины, он познакомился со сверстниками и вечером отпросился у бабушки на прогулку. "Потом его обнаружили в бассейне, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику", — добавила женщина.
Окончательное решение страхователь должен принять после экспертизы, которая покажет наличие или отсутствие алкоголя в крови. Уже известно, что мальчик не был пьян, пишет Chelyabinsk.ru. Он начал приходить в себя, но когда его попытались отключить от аппарата ИВЛ, ему стало хуже, и подростка вновь поместили под аппарат.
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