"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания

Сегодня, 09:19.
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"Ростелеком - Розничные системы", дочерняя компания "Ростелекома", открыла в Барнауле центр продаж и обслуживания для физических лиц по адресу: улица Георгия Исакова, 166. Оператор предлагает в новом офисе "Домашний интернет", "Интерактивное ТВ", "Домашний телефон", мобильную связь, новые коробочные продукты – "Умный дом. Безопасность" и "Умный дом. Видеонаблюдение".

"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания.
"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания. Фото: архив компании "Ростелеком".

Компания оборудовала салон связи с учетом последних технологий в области клиентского сервиса. В зоне ожидания действуют терминалы самообслуживания и электронная очередь, идет прием оплаты за услуги связи, размещены для удобства мягкие диваны и кофейный автомат.

Офис на ул. Г. Исакова, 166.
Офис на ул. Г. Исакова, 166.
Оператор организовал в офисе семь автоматизированных рабочих мест, установил три торговых витрины с мобильными телефонами и аксессуарами сотовой связи. На отдельном стенде компания представила оборудование коробочных решений - комплекс датчиков для установки услуги "Умный дом. Безопасность", внешние и внутренние IP-камеры для видеонаблюдения.

В демонстрационной зоне можно самостоятельно освоить управление "Интерактивным ТВ": оценить интерфейс и набор каналов, воспользоваться паузой, перемоткой, записью прямого эфира в сервисе "Отложенный просмотр", заказать фильм в "Видеопрокате", посмотреть коллекцию песен в сервисе "Караоке". Компания предлагает выбрать Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку, домашний телефон. Специалисты привезут абонентское оборудование на дом, в день установки услуги.

"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания.
"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания.

В офисе по ул. Г. Исакова, 166 можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты.

Арвидас Алутис,
генеральный директор ООО "Ростелеком-Розничные системы":

— Мы стремимся сделать обслуживание универсальным. В наших салонах связи продаются антивирусные программы, смартфоны популярных брендов Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала "Ростелекома":

— Узнать об услугах, оформить заявку на подключение, управлять расходами сегодня можно дистанционно, на сайте "Ростелекома". Если же клиент посетит офис, мы оперативно обслужим его и предоставим все, что нужно. Новый центр продаж и обслуживания открыт и ждет горожан в гости.

Офис на ул. Г. Исакова, 166

  • рабочие дни — с 8.00 до 20.00
  • выходные — с 9.00 до 18.00

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