"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания.

"Ростелеком - Розничные системы", дочерняя компания "Ростелекома", открыла в Барнауле центр продаж и обслуживания для физических лиц по адресу: улица Георгия Исакова, 166. Оператор предлагает в новом офисе "Домашний интернет", "Интерактивное ТВ", "Домашний телефон", мобильную связь, новые коробочные продукты – "Умный дом. Безопасность" и "Умный дом. Видеонаблюдение".
Компания оборудовала салон связи с учетом последних технологий в области клиентского сервиса. В зоне ожидания действуют терминалы самообслуживания и электронная очередь, идет прием оплаты за услуги связи, размещены для удобства мягкие диваны и кофейный автомат.
В демонстрационной зоне можно самостоятельно освоить управление "Интерактивным ТВ": оценить интерфейс и набор каналов, воспользоваться паузой, перемоткой, записью прямого эфира в сервисе "Отложенный просмотр", заказать фильм в "Видеопрокате", посмотреть коллекцию песен в сервисе "Караоке". Компания предлагает выбрать Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку, домашний телефон. Специалисты привезут абонентское оборудование на дом, в день установки услуги.
В офисе по ул. Г. Исакова, 166 можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты.
Арвидас Алутис,
генеральный директор ООО "Ростелеком-Розничные системы":
— Мы стремимся сделать обслуживание универсальным. В наших салонах связи продаются антивирусные программы, смартфоны популярных брендов Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое.
Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала "Ростелекома":
— Узнать об услугах, оформить заявку на подключение, управлять расходами сегодня можно дистанционно, на сайте "Ростелекома". Если же клиент посетит офис, мы оперативно обслужим его и предоставим все, что нужно. Новый центр продаж и обслуживания открыт и ждет горожан в гости.
Офис на ул. Г. Исакова, 166
- рабочие дни — с 8.00 до 20.00
- выходные — с 9.00 до 18.00
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.