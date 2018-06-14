"Ростелеком" открыл в Барнауле мультисервисный центр продаж и обслуживания.

Компания оборудовала салон связи с учетом последних технологий в области клиентского сервиса. В зоне ожидания действуют терминалы самообслуживания и электронная очередь, идет прием оплаты за услуги связи, размещены для удобства мягкие диваны и кофейный автомат.

Офис на ул. Г. Исакова, 166.

Оператор организовал в офисе семь автоматизированных рабочих мест, установил три торговых витрины с мобильными телефонами и аксессуарами сотовой связи. На отдельном стенде компания представила оборудование коробочных решений - комплекс датчиков для установки услуги "Умный дом. Безопасность", внешние и внутренние IP-камеры для видеонаблюдения.

В демонстрационной зоне можно самостоятельно освоить управление "Интерактивным ТВ": оценить интерфейс и набор каналов, воспользоваться паузой, перемоткой, записью прямого эфира в сервисе "Отложенный просмотр", заказать фильм в "Видеопрокате", посмотреть коллекцию песен в сервисе "Караоке". Компания предлагает выбрать Wi-Fi-роутер, ТВ-приставку, домашний телефон. Специалисты привезут абонентское оборудование на дом, в день установки услуги.

В офисе по ул. Г. Исакова, 166 можно погасить кредиты, сделать денежный перевод, оформить страховку, получить заказ из интернет-магазина, купить авиабилеты.

Арвидас Алутис,

генеральный директор ООО "Ростелеком-Розничные системы":

— Мы стремимся сделать обслуживание универсальным. В наших салонах связи продаются антивирусные программы, смартфоны популярных брендов Samsung, Xiaomi, Huawei, Nokia, Asus и многое другое.

Сергей Лавренюк,

директор Алтайского филиала "Ростелекома":

— Узнать об услугах, оформить заявку на подключение, управлять расходами сегодня можно дистанционно, на сайте "Ростелекома". Если же клиент посетит офис, мы оперативно обслужим его и предоставим все, что нужно. Новый центр продаж и обслуживания открыт и ждет горожан в гости.