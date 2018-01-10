Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной досрочно освободился из колонии

"Мы свободны. Спасибо за все. Тольятти встречай", — написала Екатерина.

В сообществе в социальной сети о Семенове говорится, что его отпустили по условно?досрочному освобождению (УДО), пишет "Росбалт".

1 апреля 2016 года 16-летняя Диана Шурыгина обратилась в полицию, обвинив 21-летнего Сергея Семенова в изнасиловании. По словам девушки, это произошло на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого молодые люди никогда не виделись. Диана не отрицала, что была слегка пьяна, но утверждала, что Сергей применил к ней физическую силу. Суд счел, что Сергей знал о возрасте Шурыгиной, и понимал, что она не хочет вступать с ним в интимную связь. В декабре 2016-го Семенова приговорили к 8 годам колонии строгого режима по двум статьям УК РФ— 131-й ("Изнасилование") и 132-й ("Насильственные действия сексуального характера"). После апелляции срок сократили до 3 лет и 3 месяцев колонии общего режима. Свою вину осужденный не признал

По словам адвоката потерпевшей, суды первой и второй инстанции установили вину Семенова по показаниям свидетелей, экспертизам и его явке с повинной.

На Первом канале вышел цикл программ с участием Дианы Шурыгиной. Сама девушка, вместо сочувствия получила шквал критики и стала объектом травли.

В ноябре 2017 года Диана вышла замуж за оператора Первого канала.