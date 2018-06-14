"Росводоканал Барнаул" ремонтирует коллекторы

Вместо железобетонной трубы, которая выработала свой ресурс, была уложена новая полиэтиленовая диаметром 1000 мм. Ремонт проводился в стесненных условиях, так как коллектор залегает на глубине 5 метров и проходит под оживленной автомагистралью. На время работ схема движения автотранспорта была изменена минимально перекрытием только одной полосы. Также было важно провести ремонт без ограничения водоснабжения и водоотведения у потребителей. К этому участку коллектора подключены еще два крупных трубопровода, в связи с чем в зону отключения могло попасть большое число жителей в Ленинском районе. Была организована перекачка стоков, и потребители не ощутили неудобств.

Дмитрий Масловский,

генеральный директор "Росводоканал Барнаул":

— В последнее время мы уделяем пристальное внимание модернизации системы водоотведения в городе для повышения ее надежности и обеспечения максимально бесперебойной работы. На очереди – еще несколько подобных проектов.

Стоимость данного мероприятия составила 4,7 млн рублей.