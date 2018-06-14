"Росводоканал Барнаул" ремонтирует коллекторы

"Росводоканал Барнаул" завершил ремонт канализационного коллектора по проспекту Калинина, 17 (недалеко от пересечения с улицей Аносова). В ходе работ был заменен участок трубопровода протяженностью 42 метра.
Вместо железобетонной трубы, которая выработала свой ресурс, была уложена новая полиэтиленовая диаметром 1000 мм. Ремонт проводился в стесненных условиях, так как коллектор залегает на глубине 5 метров и проходит под оживленной автомагистралью. На время работ схема движения автотранспорта была изменена минимально перекрытием только одной полосы. Также было важно провести ремонт без ограничения водоснабжения и водоотведения у потребителей. К этому участку коллектора подключены еще два крупных трубопровода, в связи с чем в зону отключения могло попасть большое число жителей в Ленинском районе. Была организована перекачка стоков, и потребители не ощутили неудобств.
Дмитрий Масловский,
генеральный директор "Росводоканал Барнаул":
— В последнее время мы уделяем пристальное внимание модернизации системы водоотведения в городе для повышения ее надежности и обеспечения максимально бесперебойной работы. На очереди – еще несколько подобных проектов.
Стоимость данного мероприятия составила 4,7 млн рублей.
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