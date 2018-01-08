От Бухловки до Веселой жизни: смешные названия российских территорий

Есть в России уголки, в которых жить весело. И не потому что там жизнь бьет ключом, а лишь потому, что тот, кто придумывал названия, явно был обладал тонким чувством юмора.

Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Смешные топонимы. Фото: bugaga.ru. Источник