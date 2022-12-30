От Эмилии Алексеевой до Анатолия. Какие улицы Барнаула названы в честь участников Гражданской войны

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Улица Анатолия

Улица названа в честь Матвея Ворожцова (партийное прозвище — Анатолий) — революционера, видного представителя большевистской партии, а также руководителя партизанского движения на Алтае. Во время гражданской войны Ворожцов командовал 1-й Чумышской партизанской дивизией. Руководил красными силами в битве под Тальменкой 10 декабря 1919 года. Избирался членом губкома РКП (б), Барнаульского горсовета, был делегатом VIII и IX Всероссийских съездов Советов.

Ворожцов заболел тифом и умер 14 февраля 1922 года. В тот же день собралось срочное заседание президиума губисполкома, постановившее переименовать Павловскую улицу, где жил покойный, в улицу Анатолия.