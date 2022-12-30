От Эмилии Алексеевой до Анатолия. Какие улицы Барнаула названы в честь участников Гражданской войны

Улица названа в честь Матвея Ворожцова (партийное прозвище — Анатолий) — революционера, видного представителя большевистской партии, а также руководителя партизанского движения на Алтае. Во время гражданской войны Ворожцов командовал 1-й Чумышской партизанской дивизией. Руководил красными силами в битве под Тальменкой 10 декабря 1919 года. Избирался членом губкома РКП (б), Барнаульского горсовета, был делегатом VIII и IX Всероссийских съездов Советов.
Ворожцов заболел тифом и умер 14 февраля 1922 года. В тот же день собралось срочное заседание президиума губисполкома, постановившее переименовать Павловскую улицу, где жил покойный, в улицу Анатолия.
Федор Колядо — активный участник Гражданской войны. Он принимал активное участие в борьбе за власть Советов в районе Кулунды и Славгорода. Участвовал в подавлении каменского мятежа (февраль-март 1918 года), в защите Барнаула. Командовал полком «Красных орлов» в армии Мамонтова. Был дважды арестован, бежал из-под стражи. Погиб в Солоновском бою в ноябре 1919 года.
Петр Сухов — большевик, участник Гражданской войны. В феврале 1917 года Сухов вступил в РСДРП (б), стал секретарем местного Совета депутатов и начальником штаба Красной гвардии.
Командир красногвардейского отряда, действовавшего летом 1918 года в Алтайских горах.
Расстрелян 9 августа 1918 года.
Эмилия Алексеева — российская революционерка финского происхождения, деятель российского женского движения начала XX века, участница борьбы за установление советской власти на Алтае.
В сентябре 1918 года была избрана членом Барнаульского подпольного комитета РКП (б), затем его секретарем. Организовала побег из тюрьмы бывшего председателя Томского совета В. Ф. Тиунова.
Погибла после ареста колчаковской контрразведкой 23 августа 1919 года. Опасаясь, что не выдержит пыток и выдаст товарищей по подполью, она приняла яд.
Николай Аванесов — участник Гражданской войны, борец за Советскую власть, секретарь барнаульского горрайкома РКП (б).
В мае 1922-го работал заведующим отделом агитации и пропаганды Барнаульского горрайкома РКП (б), вскоре избран секретарём горрайкома. 29 января 1923 года убит в своей квартире при невыясненных обстоятельствах.
Похоронен в братской могиле (мемориале) на пр. Ленина в Барнауле.
Иван Присягин — русский революционер, большевик. Участник Гражданской войны, один из руководителей алтайского отделения РСДРП (б) в 1917—1918 годах.
3 декабря был председателем собрания городской организации большевиков, на котором было принято решение о взятии власти в Барнауле Советами. По предложению Присягина городская дума впервые в истории города приняла решение об установлении «нормы вознаграждения» (минимума зарплаты) рабочих и служащих. Был председателей организованной профсоюзами города биржи труда.
Ефим Мамонтов — руководитель партизан Западной Сибири, военачальник.
С весны 1919 командовал небольшим конным партизанским отрядом на юге Славгородского уезда, нападавшим на торговцев, зажиточных крестьян, милицию и лесную стражу. В конце августа — начале сентября 1919 возглавил объединение нескольких партизанских отрядов. 7 октября 1919 г. на совещании командного состава партизанских отрядов всего Степного Алтая, принявшем решение о создании Западно-Сибирской крестьянской красной армии, был избран её главнокомандующим.
25 февраля или 27 февраля 1922 года был убит в деревне Власиха под Барнаулом. По предположениям, был убит завистниками, людьми, которым он был неугоден. По другой версии, его убийство было организовано ОГПУ в процессе уничтожения авторитетных партизанских командиров.
Дмитрий Сулим — участник Гражданской войны, начальник Барнаульского гарнизона. В марте 1917 года избран в Совет солдатских депутатов, а 14 сентября его избирают начальником Барнаульского гарнизона. 15 июня 1918 года на станции Алейская он был избран начальником штаба красногвардейского отряда. Дмитрий Сулим стал помощником Петра Сухова. Погиб в 1918 году.
Сулима — неофициальное название территории в границах улиц Энтузиастов, Островского, Сухэ-Батора, Павловского тракта, Панфиловцев и 50 лет СССР.
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