От республик - к губерниям.

Не так уж редко приходится слышать, как в обычном российском городе рядовой, в общем-то, конфликт на бытовой почве между несколькими мужчинами вдруг перерастает в межэтническое противостояние "стенка на стенку". Причин тому очень много. В первую очередь это резко возросшая с приходом рыночных отношений миграция населения. Далеко не всегда между "коренными" и "пришлыми" сразу возникает взаимопонимание.

Другая проблема, которую отмечают ученые и политики, кроется в национально-территориальном устройстве страны. Например, председатель фракции ЛДПР в Государственной Думе Владимир Жириновский считает, что ошибка была совершена еще сто лет назад, когда унитарная по сути Российская империя оказалась разделена на национальные "квартиры".

"На протяжении всех лет советской власти национальные регионы, республики получали больше привилегий. Значительная часть средств страны направлялась на их развитие, а не центральной России, — заявил Владимир Вольфович в одном из интервью. — При этом на окраинах велась дерусификация или коренизация: прямо ставились задачи по увеличению доли национальных кадров в управлении региона, по увеличению доли говорящих на местном языке. И к чему это привело? Все эти республики разбежались в 1991 году". Тем не менее и сегодня, по мнению политика, национальные регионы России прямо в Конституции обозначены как государства. ЛДПР неоднократно предлагала вернуться к исключительно административно-территориальному делению на регионы. 30 губерний по 5 миллионов человек — лучшая модель, зарекомендовавшая себя еще в царской России.

Также ЛДПР выступает против размывания русской идентичности и попыток ее подмены такими искусственными штампами, как "россияне".

В основе национальной политики России, по мнению Жириновского, должно быть признание и законодательное закрепление существования русской нации как исторического и культурного субъекта, создавшего собственную государственность и культуру. Прежде всего, считает лидер партии, необходимо заменить в преамбуле Конституции РФ строку "Мы, многонациональный народ Российской Федерации..." на "Мы, русские и другие народы России..."

За свою тысячелетнюю историю Россия неоднократно переживала периоды распада. Хотя каждый раз государство восстанавливалось в своих естественно-исторических границах, ценой этому было отставание в развитии на десятки и сотни лет. Чтобы избежать самой возможности повторения подобного сценария, ЛДПР настаивает на переходе от национально-территориального деления к губернскому. Такое преобразование, отмечает Владимир Жириновский, предохранит страну от национального сепаратизма регионов и резко уменьшит число межнациональных конфликтов.

Впрочем, тема эта настолько тонкая и деликатная, что перед внесением предложений в сессионный зал Государственной Думы необходимо тщательно проработать конкретные формулировки со специалистами и общественностью.

Илья Сергеев