Отец местного джаза, 1000 специалистов и кинофотосамодеятельность. Как самый старый культурный колледж Алтая переехал из поселка в Барнаул

- Алтайский краевой колледж культуры — самый старый «культурный» колледж края. Свою работу он начал с 1948 года, когда в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР в поселке Троицкое открыли Краевую школу культпросветработников. В «стартовом наборе» было 89 человек.
- Первые 70 специалистов выпустились уже «Организаторами-методистами культурно-просветительной работы».
Алтайский краевой колледж культуры.
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- В 1954 году школа «переехала» в Барнаул и начала заметно преображаться — 1959 году стала Алтайским культурно-просветительным училищем, а в 1992 году первым в крае получила статус колледжа в отрасли культуры.
- 1 сентября 1960 года в училище открыли специализацию «Духовые инструменты». По ней за все годы подготовили более 1000 специалистов. Среди известных педагогов колледжа был Станислав Виноградов, которого считают основателем джазового движения на Алтае.
Студенты Алтайского краевого колледжа культуры.
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- В 1987 году в колледже появилась специальность «Кинофотосамодеятельность», единственная на тот момент в Западной Сибири.
- Алтайский колледж культуры выпустил немало талантливых артистов: например, заслуженную артистку Республики Северная Осетия-Алания — Курганскую, композитора и заслуженного работника культуры РФ — Старикова и солиста симфонического оркестра Новосибирской государственной филармонии — Емельянова.