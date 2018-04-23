Отец — молодец! В Барнауле наградили самых спортивных пап

Фонд социальных проектов Александра Локтева и администрация Железнодорожного района в рамках празднования Дня отца наградили лучших пап. В этом году организаторы решили разнообразить чествование новым форматом и поздравили лучших отцов в спортивной сфере.
Александр Лоетекв,
мастер спорта по тхэквондо, депутат Барнаульской городской Думы:
- Приятно видеть в зале знакомые лица известных на Алтае спортсменов и неравнодушных общественников. Радует, что в Железнодорожном районе много спортивных отцов, которые своим положительным примером прививают подрастающему поколению любовь к физической культуре, формируют полезные привычки, растя здоровую и активную молодежь. Ведь именно в семье закладываются основы личности, а мы уже помогаем направить положительную энергию в нужное русло: благоустраиваем дворы, устанавливаем детские и спортивные комплексы, проводим разнообразные мероприятия.
Александр Локтев и заместитель главы администрации Железнодорожного района Ольга Трухина отметили важность чествования пап на всех уровнях, начиная с районного, подчеркнув постоянное развитие добрых семейных традиций у "железнодорожников".
В этот раз наградили 21 отца, среди них: футболисты, мастера спорта по фехтованию, греко-римской борьбе, кикбоксингу, дзюдо, увлеченные другими видами спорта, активисты территориальных общественных самоуправлений, чьи дети также вовлечены в профессиональный спорт, часть ребят – стипендиаты Фонда социальных проектов.
На площадке районного Комплексного центра социального обслуживания населения (ул.Телефонная, 50-а), где проходило торжество, семейную атмосферу добра и теплых улыбок поддерживали лучшие творческие коллективы района.
Справка
В Российской Федерации День отца не является официальным праздником, однако существует в отдельных субъектах России. Впервые праздник отметили в 2008 году в Липецкой области.
Факт
В нашем регионе День отца, учрежденный постановлением губернатора Алтайского края, празднуется в последнее воскресенье апреля.
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