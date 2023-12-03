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Отец сибирской фантастики. Как механик из Бийска не слушал «хейтеров» и писал книги, издаваемые во всем мире

Altapress.ru рассказывает, как механик из Бийска стал уважаемым фантастом и написал песню о том самом Кольке Снегиреве.

Писатель-фантаст Михаил Михеев.
Писатель-фантаст Михаил Михеев.
kraeved.ngonb.ru
  • Михаил Михеев родился в 1911 году в Бийске. С пяти лет он с удовольствием читал и «Сказки братьев Гримм», и отцовские газеты. Перечитав все доступные дома и в библиотеках книжки, «...начал придумывать приключения сам».
  • Михеев получил среднее техническое образование и стал инструктором-механиком автотракторного дела. Он работал в зерносовхозе и на авторемонтном заводе, обслуживающем машины Чуйского тракта.
  • Один из первых стихотворных опытов Михеева — песня о Кольке Снегиреве и его подруге Рае «Есть по Чуйскому тракту дорога…», которая моментально стала народной. Ее мотив использовал в свое время Василий Шукшин в фильме «Живет такой парень».
Писатель-фантаст Михаил Михеев (справа).
Писатель-фантаст Михаил Михеев (справа).
kraeved.ngonb.ru
  • Михеев любил Горный Алтай с детства. Он написал о нем путевые заметки и повесть «Дорога идет на перевал».
  • «Изумленный и восторженный, я ехал по отличной дороге, проложенной среди скал, деревьев и бушующей воды», — так Михеев описывает свои впечатления от первой поездки по Чуйскому тракту.
  • Были у Михеева и «хейтеры». Так, за «Тайну белого пятна» его раскритиковал драматург Евгений Рысс. Стихотворением «Лесная мастерская» была недовольна поэтесса Елизавета Стюарт. Все это, конечно, не мешало детям любить его произведения — их многократно переиздавали на протяжении 30-ти лет.
Писатель-фантаст Михаил Михеев.
Писатель-фантаст Михаил Михеев.
www.shukshinka.ru
  • В 1977 году Михаил Михеев основал «Клуб любителей фантастики» при Новосибирской писательской организации и руководил им до конца жизни.Фактически он основал школу сибирской фантастики и приключенческой литературы.
  • Произведения Михеева переводили на английский, болгарский, венгерский, грузинский, китайский, корейский, монгольский, немецкий, польский, сербско-хорватский, словацкий, украинский, французский, японский и другие языки.
  • В 2009 году мэрия Новосибирска назвала в честь Михеева одну из городских улиц. А в 2011 году Почта России выпустила конверты к его 100-летнему юбилею.
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