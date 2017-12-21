Открыта запись на ежегодный "Забег младенцев" и "Парад карнавальных костюмов"

Традиционный "Новогодний забег младенцев" и "Парад карнавальных костюмов" вновь порадует барнаульцев. К участию в забеге младенцев приглашаются дети до 2 лет. Возрастных ограничений для желающих принять участие в "Параде карнавальных костюмов" нет — участвуют все!
Мероприятие состоится на Старый новый год 14 января 2018 г. с 11.00 до 14.00 в ТРЦ "Пионер" (пр. Ленина, 102-в, 4-й этаж, фуд-корт).
Все участники получат ценные призы, памятные дипломы и заряд отличного настроения! Мы устроим настоящий праздник зимней сказки с конкурсами на лучший новогодний костюм, розыгрышами и подарками. Встретимся с любимыми героями и главным волшебником праздника - дедом Морозом!
Узнать подробности и записаться на "Новогодний забег младенцев" и "Парад карнавальных костюмов" можно на сайте организатора mamochki22.ru
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