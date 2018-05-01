Как жители СССР поздравляли друг друга с майским праздником

Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Первомайские открытки. Фото: back-in-ussr.com, brodude.ru, eho-2013.livejournal.com.
Открытка — это от слов открытое письмо.
В России открытки, естественно, выпускали еще до революции. Придя к власти, большевики объявили ее поначалу буржуазным предрассудком. Но вскоре поняли свою ошибку — коммунисты, вообще, визуальной пропаганде уделяли массу внимания.
Российский дизайнер, блогер и бизнесмен Артемий Лебедев даже сказал как-то, оценивая изобразительные усилия красных: "Сложно избавиться от ощущения, что белые проиграли войну только из-за дизайнерской беспомощности — все их плакаты блекнут на фоне красной агитации".
Так что 2 июля 1918 года в СССР утвердили первую советскую почтовую карточку. А картинка на ней превратилась в плакат, призыв, листовку. На обратной стороне поначалу были революционные песни или лозунги. Для письма оставалось совсем мало места.
Одним из первых авторов картинок на открытках был Дмитрий Моор (Орлов) — создатель знаменитого плаката: "Ты записался добровольцем"?
Плакатный стиль, призывающий к уничтожению буржуев, постепенно стал меняться. Со временем на первомайских открытках появляется все больше цветов (преимущественно сирени, которая стала одним из символов Первомая), счастливых детей, радостных женщин.
А популярнее всего открытки были в 1960-1980-х годах — когда жители массово начали перебираться из деревни в город, из маленьких городов в большие. В общем, когда ослабли жесткие ограничения на перемещения.
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