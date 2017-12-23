"Откуда он взялся?": барнаульцы обсуждают в соцсетях автомобиль-призрак

Машина автора видео чуть не столкнулась с загадочной "Нивой". Аварии удалось избежать чудом.

Некоторые комментаторы пишут, что машина, похоже, действительно "призрак", потому что ее не видно. Другие объясняют случившееся ограниченным углом обзора и бликующими в грязном лобовом стекле фарами, которые значительно ухудшили видимость.

Несколько участников обсуждения утверждают, что на записи видно, как "Нива" перестраивается в правый ряд. Один из них предположил, откуда она выехала и сделал соответствующий стоп-кадр записи с объяснением: "Нива" поворачивала на перекрестке из-за автобуса, а дальше ее загородил пикап.

Часть комментаторов считают, что водитель, выложивший видео, просто не умеет поворачивать налево и невнимателен на дороге. Они советуют ему тщательнее оценивать дорожную ситуацию перед маневрами.