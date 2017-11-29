Отставной губернатор Новосибирской области нашел работу в полпредстве

Отставной глава Новосибирской области Владимир Городецкий стал помощником полномочного представителя Сибирского федерального округа Сергея Меняйло, сообщает "Коммерсант".
"Официальное представление состоится завтра", — уточняет ТАСС.
Городецкому 69 лет, с 2014 по 2017 год он был губернатором Новосибирской области. На эту должность он пришел с поста новосибирского мэра, пишет "Росбалт".
Президент РФ Владимир Путин 6 октября принял досрочную отставку Городецкого. На его место был назначен экс-мэр Вологды Андрей Травников.
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