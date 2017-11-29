Отставной губернатор Новосибирской области нашел работу в полпредстве

"Официальное представление состоится завтра", — уточняет ТАСС.

Городецкому 69 лет, с 2014 по 2017 год он был губернатором Новосибирской области. На эту должность он пришел с поста новосибирского мэра, пишет "Росбалт".



Президент РФ Владимир Путин 6 октября принял досрочную отставку Городецкого. На его место был назначен экс-мэр Вологды Андрей Травников.