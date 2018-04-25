50 оттенков свинства

Евгений Бобров, шеф-редактор газеты "Свободный Курс".

Действительно, каждую весну мы тонем в грязище. Просто утопаем. И это какое-то нечеловеческое унижение для жителя почти любого российского города.

Проснулся. Выходишь из квартиры, и бум — площадка у двери в комьях земли. Соседка гуляла с ребенком в коляске, прокатила ее через подъезд, грязь на колесах подсохла и решила пожить своей жизнью, радуя соседей. При этом леди не пришло в голову подмести за собой.

Спускаешься. Лифт в отпечатках ног. Кто-то здесь проехал неопрятный. Это был я вчера. И сто человек моих соседей. Оставшиеся сто соседей — молодцы. Они по какой-то традиции, сохранившейся со времен Древней Руси, обтирают башмаки о ступени на первом этаже.

Я их не осуждаю. Они недавно шли по двору. Они страдали. И часть страданий обтерли о ступени.

Двор — это отдельная песня. Вроде и хороший дворник есть, и всегда при метле. Но он не может справиться с тем, что когда идет дождь или тает снег, то вода вместе с грязью стекает бурным селем и заливает всю придомовую территорию. Неправильно спроектированный газон находится под углом к асфальту, не огорожен бордюром или плиткой и не задерживает потоки. К тому же его за зиму раскатали автолюбители до состояния месива.

Во двор грязь попадает не только с недогазонов. Улицы Барнаула превращаются в моря даже при небольшом дожде, а когда наступает апрель, становится страшно. Про неработающие ливневки не писал только тот, кто их проектировал и устанавливал.

Те, кто ездит, к примеру, по ул. Кутузова, с прискорбием обратили внимание, что подтаявший снег, вода и странные по цвету жидкости почему-то летят в пешеходов и в борта машин, а не в ливневки. И это на недавно реконструированной улице. А затопленный 8 апреля участок ул. Попова на пересечении с Павловским трактом вызвал такие выкрики вселенского отчаяния у таксиста, который меня вез, что я захотел выйти прямо в лужу. Точнее, в озеро.

Дальше — больше. Жители новых районов слабо представляли, во что выльется их ипотечная сказка. Бесконечное движение грузовиков на стройплощадки и обратно сделало свое черное дело, и некоторые жители близко расположенных и уже сданных домов носят с собой в качестве "сменки" резиновые сапоги. В большинстве стран Европы в обязанности девелоперов входит обязательная промывка колес грузовиков перед тем, как они выедут со стройки. У нас нет.

Этой зимой на улицы города высыпали более 30 тысяч тонн песко-соляной смеси. Снег растаял, песок остался. Пр. Красноармейский, пр. Строителей, да что говорить, большинство улиц сейчас в песке. Вымытая машина покрывается чем-то мерзким за 20 минут, легкие пешехода — за 10.

Пару лет назад я на белом арендованном "Ниссане" проехал по Таиланду 2700 километров. Изъездил страну за несколько недель. Попадал в тропические ливни. Машина все время оставалась чистой. И это не какое-то европейское государство, которое мы привыкли ставить в пример.

Неправильное благоустройство — бич любого города. Но мы живем в Барнауле, и этот бич в данный момент наш. Продолжаются городские субботники, и это возможность улучшить ситуацию с грязью. Ну и вообще хочется идеального мира с правильными дорогами, тротуарами, пешеходными переходами, отсутствием отрытого грунта, но пока я вижу только один выход — не звать людей к нам в гости в апреле.