Отважный барнаулец добрался до Филиппин.

Александр Фукс,

путешественник-автостопер:

"Я пользовался каучсерфингом, ехал только автостопом. Иногда ночевал в кафе. В Стамбуле играл на губной гармошке, чтобы заработать на билет до Дубая. А оттуда до Шри-Ланки, где месяц был волонтером у русской женщины в отеле, за что имел кров и еду".

В этом году Александр не только отправился в новое, еще более протяженное путешествие, но и собирается издать книгу, в которой будут собраны записи, описывающие все его приключения. Сейчас барнаулец находится в Маниле (Филиппины), откуда, при успешной реализации проекта, его путь ляжет в Индию.

Александр Фукс,

путешественник - автостопер:

"Отправной точкой моего нового приключения стал Сеул, где я играл на глюкофоне (hapi drum), жил там около месяца. Проехал автостопом на юг до Пусана и обратно. Три дня назад прилетел в Манилу (Филиппины) с тремя долларами в кошельке. Дальше я планирую на днях улететь в Гонконг, там тоже поиграть пару недель, чтобы заработать на визу и билет в Индию. Хочу побывать на лекции у далай-ламы и 10 дней провести в монастыре по системе Випасана. То есть молчать и не использовать никаких коммуникаций. Дальше сориентируюсь по ситуации – либо в Непал, к Эвересту, либо в Перу".

За приключениями отважного барнаульца можно следить в его социальных сетях: Вконтакте, instagram.

Кроме того, Александр опубликовал статью о путешествии и своем проекте на сайте Planeta.ru. Это краудфандинговая площадка, на которой барнаулец собирает средства на издание книги. Каждый, кто пожертвует даже небольшую сумму, получит в подарок открытку, книгу, заморский магнит и самое главное – отдых в "Саду пионов".

Справка

Эко-парк "Сад пионов" – это более 2,5 га, на которых расположились многие виды цветов, кустарников, хвойных и лиственных деревьев и, конечно, более 100 видов пионов. На территории "Сада пионов" вы найдете реку, ручей, множество мостов и декоративных сооружений, а также контактный зоопарк. В самом сердце "Сада пионов" расположены 8 комфортабельных номеров – идеальный выбор для спокойного семейного отдыха.