Отвечаем на самые популярные вопросы о работе Портала госуслуг

— Когда и зачем был создан Портал госуслуг?

— Интернет-портал госуслуг начал работать в конце 2009 года. Он был создан для того, чтобы упростить процесс получения государственных услуг для граждан и сделать его более современным. Сначала на сайте лишь размещалась информация о некоторых государственных услугах, а получить их дистанционно было нельзя. Портал постепенно развивался, и сегодня на нем можно получить онлайн несколько сотен госуслуг от ведомств разного уровня – федерального, регионального и муниципального.

— Безопасно ли пользоваться Порталом госуслуг?

— Портал соответствует всем законодательно установленным требованиям информационной безопасности, в том числе связанным с защитой персональных данных. Однако нужно помнить, что безопасность использования сайта зависит и от защищенности рабочего места (или мобильного устройства), с которого осуществляется доступ. Там должно быть установлено только лицензионное программное обеспечение. Необходимо своевременно устанавливать все обновления, в том числе антивирусной программы.

Не рекомендуется заходить в свой личный кабинет на портале с компьютеров, установленных в общественных местах или принадлежащих малознакомым людям. Сообщать кому-либо свой пароль для доступа к порталу запрещено.

— Сколько времени проверяются паспортные данные при регистрации на портале? И что делать, если ответ не приходит?

— Проверка паспортных данных при регистрации на Портале госуслуг может занять от нескольких минут до пяти суток. Если по истечении этого времени на ваш электронный адрес или мобильный телефон не пришло подтверждение проверки данных, необходимо отправить сообщение в службу поддержки портала через форму обратной связи. Также можно проверить действительность своего паспорта на сайте Федеральной миграционной службы.

— Как узнать, где находится ближайший центр обслуживания для подтверждения авторизации на портале?

— Все центры обслуживания в Алтайском крае можно найти на специальной карте, размещенной на Портале госуслуг в разделе "Помощь и поддержка". Сейчас их открыто более 350. Получить подтверждение авторизации можно в любом из них. Например, в ближайшем к месту вашей работы или к дому.

— Можно ли пользоваться порталом с мобильных устройств (смартфонов и планшетов)?

— Зайти на Портал госуслуг с телефона или планшета можно двумя способами - через браузер, как с персонального компьютера, или через мобильное приложение. Оно бесплатное, доступно для операционных систем Android и iOS и дублирует функции сайта.

— Что можно оплатить на Портале госуслуг?

— На Портале госуслуг можно оплатить штрафы, налоговые задолженности, требования по исполнительному листу Федеральной службы судебных приставов, услуги ЖКХ и госпошлины. На некоторые госпошлины при оплате через сайт предоставляется скидка 30%. Для оплаты можно использовать банковские карты Visa, Master Card и "Мир", электронные кошельки Webmoney, "Яндекс.Деньги" или счет мобильного телефона "Билайн", МТС, Tele2, "МегаФон".

— Что делать, если я забыл пароль от своей учетной записи на портале?

— Пароль можно восстановить. Для этого нужно войти в окно авторизации на сайте, нажать кнопку "Восстановить пароль" и следовать инструкции. Для восстановления упрощенной учетной записи новый пароль придет вам на электронную почту или по SMS. Чтобы восстановить пароль для подтвержденной или стандартной учетной записи, потребуется ввести номер СНИЛС, а затем придумать и задать новый пароль самостоятельно. Восстановить пароль можно и в Центре обслуживания (там, где вы получали подтверждение авторизации). При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Телефоны горячей линии Портала Госуслуг (звонок бесплатный на территории РФ):

8-800-100-70-10

115 (специальный короткий номер для мобильных телефонов)

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".