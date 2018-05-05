Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею: "Арена" зовет в грандиозную фан-зону

Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена. Онлайн-трансляции матчей ЧМ мира по хоккею. Фото: ТРЦ Арена.

Смотреть 82-й Чемпионат Мира по хоккею на площадке у "Арены" - это обеспечить себе практически эффект присутствия на матче. Такое удовольствие нельзя пропустить, в этом необходимо участвовать!

До встречи на арене: будем болеть за любимые команды вместе! И пусть там, в Дании, лед – а нам точно будет жарко! В "Арене" всегда хорошая погода! Все будет круто!

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