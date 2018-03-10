Панина раскритиковали за шокирующее видео с его дочерью

Видео, которое Панин опубликовал в своем Instagram, снято в алкогольном отделе одного из супермаркетов. Дочь актера толкает детскую тележку для продуктов, которая заполнена пивом. В самом видео дочь и отец находят происходящее забавным, они шутят: "Нюсь, ты чего там застряла? Хлебушек покупаешь?", "За хлебом".

Юмор оценили далеко не все подписчики.Некоторые начали критиковать отца за ненадлежащее воспитание. "Бедная Девочка! Растет Пацанкой! Не будет у девочки уже хорошей женской судьбы. Куда смотрит мама?", "Шутки у папаши однако", "Ничему хорошему девочка не научится у такого отца. Это же наглядный алкаш и нарик — через раз, и она уже это знает. Реально жалко ребёнка", — пишут пользователи под видео.

Ранее Панин также выложил видео, где вместе с дочерью заявил о желании навсегда "свалить" из России — якобы для этого они приехали в аэропорт, чтобы взять билеты в любую другую страну. Позже Панин опроверг желание покинуть страну.