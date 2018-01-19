Папа Римский обвенчал на борту самолета бортпроводников

Папа Римский Франциск во время перелета по Чили обвенчал на борту самолета стюардессу Паулу Подест и бортпроводника Карлоса Чуффарди, сообщает La Repubblica (перевод Газета.Ru).
По словам молодых людей, они состоят в гражданском браке уже 8 лет и имеют двух дочерей Изабеллу и Раффаэллу, 6 и 3 лет. Они пояснили, что церковь в Сантьяго, в которой они намеревались совершить обряд, была разрушена землетрясением в 2010 году. Пара рассказала, что хотела бы обвенчаться в будущем.
"Вы хотите жениться? Вы уверены?", — спросил понтифик, после чего обвенчал пару.
Бортпроводники подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, которая выполняла рейс, пишет "Росбалт".
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