Папа Римский обвенчал на борту самолета бортпроводников

По словам молодых людей, они состоят в гражданском браке уже 8 лет и имеют двух дочерей Изабеллу и Раффаэллу, 6 и 3 лет. Они пояснили, что церковь в Сантьяго, в которой они намеревались совершить обряд, была разрушена землетрясением в 2010 году. Пара рассказала, что хотела бы обвенчаться в будущем.

"Вы хотите жениться? Вы уверены?", — спросил понтифик, после чего обвенчал пару.

Бортпроводники подписали свидетельство о венчании на бланке авиакомпании, которая выполняла рейс, пишет "Росбалт".