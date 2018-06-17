Парень из Камня-на-Оби почти выиграл 5 миллионов в шоу «Русский ниндзя»

Сергей Федорин, командир взвода спецназа, принял участие в шоу "Первого канала" "Русский ниндзя", где спортсмены борются за главный приз в 5 млн рублей. Эфиру предшествовал жесткий отборочный этап. "В день проходило по три отбора. Ребята приезжали со всей России. Из 50-60 человек оставался только один", — рассказал Сергей Федорин.

Он прошел все этапы отбора и в итоге попал в эфир "Первого канала". Однако, по словам участника, в конце испытания упал с каната, не рассчитав центробежную силу.

Справка

"Русский ниндзя" — шоу "Первого канала", российская версия формата Ninja Warrior. Проект приобрел всемирную известность благодаря уникальной полосе препятствий, которая усложняется по мере продвижения участника.