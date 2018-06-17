Парень из Камня-на-Оби почти выиграл 5 миллионов в шоу «Русский ниндзя»

Уроженец Камня-на-Оби Сергей Федорин, который сейчас живет в Москве, стал финалистом шоу "Первого канала" "Русский ниндзя". Об этом рассказывают "Каменские известия".
Сергей Федорин, командир взвода спецназа, принял участие в шоу "Первого канала" "Русский ниндзя", где спортсмены борются за главный приз в 5 млн рублей. Эфиру предшествовал жесткий отборочный этап. "В день проходило по три отбора. Ребята приезжали со всей России. Из 50-60 человек оставался только один", — рассказал Сергей Федорин.
Он прошел все этапы отбора и в итоге попал в эфир "Первого канала". Однако, по словам участника, в конце испытания упал с каната, не рассчитав центробежную силу.
Справка
"Русский ниндзя" — шоу "Первого канала", российская версия формата Ninja Warrior. Проект приобрел всемирную известность благодаря уникальной полосе препятствий, которая усложняется по мере продвижения участника.
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