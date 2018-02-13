Парк-отель "Солнечный" приглашает провести незабываемый вечер в День всех влюбленных

Сегодня, 14:35.
Потребитель

Большая праздничная неделя стартовала в ресторане "Дача" парк-отеля "Солнечный".

Уже завтра в День Святого Валентина в "Даче" вы сможете провести самый романтический вечер в году: послушать лирические композиции от коллектива Groo, насладиться изысканной кухней ресторана "Дача", отвлечься от повседневных забот среди мерцания свечей и поучаствовать в розыгрыше призов. В числе которых сертификаты СПА, депозиты на ужин в ресторане и караоке.

Начало праздника в 19.00.

Информация действительна на момент публикации.
Информация действительна на момент публикации.

А уже в воскресенье, 18 февраля, в ресторане "Дача" пройдёт Широкая Масленица в лучших традициях этого исконно русского праздника.

В течение всего дня вас ожидает насыщенная развлекательная программа, полюбившиеся масленичные забавы и неограниченное количество блинов, которые повара "Дачи" будут готовить по старинному рецепту. А отведав блинчиков, милости просим вкусить мяса, приготовленного на барбекю!

Не бойтесь замёрзнуть – горячий безалкогольный глинтвейн согреет вас и придаст сил на весь день!

Проведите незабываемо эти выходные всей семьей в ресторане "Дача".

Заказ стол и задать все интересующие вопросы можете по тел.: 8-800-700-2100

Адрес: Новоалтайск, ул. Кольцевая, 1

Масленица.
Масленица.
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