Парк спецтехники барнаульского аэропорта пополнился амбулаторным лифтом

Амбулифт в барнаульском аэропорту. Фото: airaltay.ru. Амбулифт в барнаульском аэропорту. Фото: airaltay.ru.

Лифт состоит из шасси, закрытой поднимающейся кабины, подъемного ножничного механизма, задней и передней подъемных платформ, гидравлической и электрической систем.

Машина оборудована сигналом при подъеме платформы, задняя платформа оснащена датчиками остановки. Между водителем и рабочим отсеком есть переговорное устройство. Система сама останавливает движение кабины при появлении препятствия под ним. Кабина амбулифта не поднимается, пока не выпущены стабилизаторы, а резиновый бампер на передней платформе предохраняет самолет от повреждений.

Амбулифт обеспечит комфортную посадку в самолет маломобильным пассажирам, а также окажет квалифицированную помощь при встрече и высадке с борта воздушного судна людей с ограниченными возможностями.