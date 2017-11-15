Парк спецтехники барнаульского аэропорта пополнился амбулаторным лифтом

В Международном аэропорту Барнаула им. Г.С.Титова ввели в эксплуатацию амбулаторный лифт. Новый автомобиль предназначен для транспортировки пассажиров-инвалидов и пассажиров на инвалидных креслах и носилках, говорится в сообщении авиапредприятия "Алтай".
Лифт состоит из шасси, закрытой поднимающейся кабины, подъемного ножничного механизма, задней и передней подъемных платформ, гидравлической и электрической систем.
Машина оборудована сигналом при подъеме платформы, задняя платформа оснащена датчиками остановки. Между водителем и рабочим отсеком есть переговорное устройство. Система сама останавливает движение кабины при появлении препятствия под ним. Кабина амбулифта не поднимается, пока не выпущены стабилизаторы, а резиновый бампер на передней платформе предохраняет самолет от повреждений.
Амбулифт обеспечит комфортную посадку в самолет маломобильным пассажирам, а также окажет квалифицированную помощь при встрече и высадке с борта воздушного судна людей с ограниченными возможностями.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.