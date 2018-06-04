Tele2 и фонд "Навстречу переменам" провели гонку резиновых утят.

Всероссийский благотворительный утиный заплыв проводится ежегодно для привлечения внимания к инициативам социальных предпринимателей России. В этом году он прошел в рамках фестиваля Metro Family. За гонкой более 700 резиновых утят наблюдали около тысячи гостей из Москвы и других российских городов. Организаторы собрали 192 000 рублей. Эти средства будут направлены на поддержку организаций, которые стремятся улучшать жизнь детей и подростков и защищать их интересы.

В день мероприятия все резиновые утята были выпущены в водоем Краснопресненского парка и с помощью брандспойта поплыли к финишной черте по специально огороженному маршруту.

Владельцы трех самых быстрых уточек и хозяин "спортсмена", который добрался до финиша последним, получили призы от Tele2 – фирменные смартфоны оператора и комплекты SIM-карт Tele2 с красивыми парными номерами. Поощрительные подарки от партнеров заплыва получили обладатели еще 33 "спортсменов", выловленных случайным образом.

В течение дня гости Metro Family могли лично познакомиться с авторами социальных проектов, которые получают поддержку фонда "Навстречу переменам", и подробнее узнать об их работе. Посетители поучаствовали в обучающей игре по распознаванию и выражению эмоций с использованием специального мобильного приложения. На фестивале также состоялась встреча "Не бойся своих эмоций" с Натальей Ремиш, автором книги "Детям о важном", и мастер-класс по изготовлению украшений от социального проекта JewelGirls.

Благотворительные утиные заплывы уже много лет проводятся в разных странах мира. В России мероприятие впервые было организовано в 2013 году фондом "Навстречу переменам", с тех пор акция проходит ежегодно.

В число организаций, которые поддерживает фонд "Навстречу переменам", в этом году входят:

московский мультимедийный проект "Детям о важном", который создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение;

мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций (Ростов-на-Дону);

интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков (Пенза);

проект "Ангел" — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики (Омск);

телепрограмма "Давай дружить" для детей с нарушениями слуха (Казань).

Евгения Телицына,

исполнительный директор фонда поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам":

— Одна из важных составляющих миссий фонда — создание благоприятной среды для развития социального предпринимательства в стране через популяризацию такой формы решения социальных проблем. Участие в фестивале Metro Family — прекрасный шанс реализовать данную миссию на практике. В свою очередь, для горожан это возможность поддержать фонд и проекты и просто хорошо провести время.

Справка

Фонд поддержки социальных инициатив в сфере детства "Навстречу переменам" помогает российским социальным предпринимателям реализовывать лучшие детские программы. Фонд уникален тем, что не боится поддерживать самые амбициозные, смелые и инновационные идеи, объединяя усилия бизнеса, некоммерческого сектора и гражданского общества в стремлении улучшить качество жизни российских детей.