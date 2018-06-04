Парк вкусного периода или Едарама V

Сегодня, 13:29.
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Субботним днем парк Центрального района был наполнен не только благоуханием цветущих яблонь. Здесь царили ароматы изысканных блюд в исполнении сильнейших шеф-поваров. Фестиваль "Едарама" в пятый раз собрал профессионалов гастрономии и привлек внимание любителей семейного паркового отдыха.

Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама". Фото: архив компании "Барнаульский пищевик".

Партнеры фестиваля предложили всем интересные мастер-классы и вкусную натуральную продукцию. Спрятаться от зноя позволял огромный тент. Ну а сцена стала местом исполнения номеров юными вокалистами и спортсменами города, а также проведения конкурсов. Победители получали сертификаты на продукцию сети магазинов "Мясная лавка Барнаульский пищевик".

Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".
Фестиваль "Едарама".

Кульминацией программы стал гастрономический батл под открытым небом, в котором за первенство сразились шеф-повары ресторанов Барнаула и Белокурихи. На сей раз профи готовили блюда из мяса индейки, которое специально для каждого конкурсанта предоставила компания "Барнаульский пищевик". Кстати, все, у кого от наблюдения за работой шефов разыгрался аппетит, могли подкрепиться сочным, свежим, ароматным шашлыком от "Барнаульского пищевика". Хватило на всех!

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