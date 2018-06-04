Парк вкусного периода или Едарама V

Субботним днем парк Центрального района был наполнен не только благоуханием цветущих яблонь. Здесь царили ароматы изысканных блюд в исполнении сильнейших шеф-поваров. Фестиваль "Едарама" в пятый раз собрал профессионалов гастрономии и привлек внимание любителей семейного паркового отдыха.
Партнеры фестиваля предложили всем интересные мастер-классы и вкусную натуральную продукцию. Спрятаться от зноя позволял огромный тент. Ну а сцена стала местом исполнения номеров юными вокалистами и спортсменами города, а также проведения конкурсов. Победители получали сертификаты на продукцию сети магазинов "Мясная лавка Барнаульский пищевик".
Кульминацией программы стал гастрономический батл под открытым небом, в котором за первенство сразились шеф-повары ресторанов Барнаула и Белокурихи. На сей раз профи готовили блюда из мяса индейки, которое специально для каждого конкурсанта предоставила компания "Барнаульский пищевик". Кстати, все, у кого от наблюдения за работой шефов разыгрался аппетит, могли подкрепиться сочным, свежим, ароматным шашлыком от "Барнаульского пищевика". Хватило на всех!
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